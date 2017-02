Fotos “El kirchnerismo nos llevó al borde de ‘chavizar’ a la Argentina y lo luchamos”

19/02/2017 -

El jefe de Estado dijo que desde el Gobierno se van a cometer errores en la toma de decisiones, pero que lo importante es reconocerlos y corregirlos. "Yo no soy infalible, no me creo un Dios", sostuvo durante una entrevista publicada en el diario español El País. "Cuando a uno le toca comenzar a gobernar en un país quebrado, en default y con la inflación a un nivel como la Argentina, en un proceso de estancamiento de cinco años y con elevadísimo déficit fiscal, nada es fácil", dijo. La entrevista con el diario de España fue realizada antes del viaje del mandatario a ese país. "Este viaje es muy importante por la historia y afecto entre ambos países, por el afecto que le tengo a España. Ya hay una vía de comunicación con Rajoy, nos conocemos hace años, y esto es importante para relanzar las relaciones", dijo Macri sobre el viaje. Por otro lado, Macri se refirió a la crisis política en Venezuela. "Los argentinos lo vivimos de cerca porque el kirchnerismo nos llevó al borde de ‘chavizar’ la Argentina y tuvimos que luchar mucho para evitarlo. Sé lo que está sufriendo el pueblo venezolano, creo que lo que hay que seguir es una posición firme", agregó el Presidente.