Fotos Sin Macri ni Vidal, Cambiemos hizo el primer timbreo del año

19/02/2017 -

La jornada de timbreo en la que iban a participar el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y la vicepresidenta Gabriela Michetti, en la localidad bonaerense de Areco, fue suspendida por las malas condiciones climáticas, aunque otros funcionarios mantuvieron la actividad en distintas provincias. "Estaba por la General Paz y me avisaron que se suspendía. Me iba a juntar en Areco con la gobernadora y con el Presidente. Lo íbamos a hacer los tres y está lloviendo allá, así que estoy volviendo a mi casa", precisó ayer la vicepresidente Michetti Macri iba a encabezar ayer por la mañana de la primera recorrida de campaña de la coalición Cambiemos de este año, bajo la modalidad de "timbreo", en una semana convulsionada para el Gobierno por los coletazos del acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino y los cambios en la modalidad de liquidación de haberes jubilatorios. Otros recorridos Más allá de la suspensión de la actividad central en la que iba a estar el Presidente, el timbreo se llevó a cabo en distintas provincias como Córdoba, San Juan, Catamarca y Río Negro, donde dirigentes locales de Cambiemos compartían sus experiencias con los vecinos a través de las redes sociales. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, antes de iniciar su timbreo en el partido bonaerense de Ensenada, admitió que los funcionarios del Gobierno que hacen los timbreos se encuentran con gente "que no nos quiere nada" e ironizó que alguno le ha pedido que vuelva al Ejecutivo porque es "mejor" que el presidente Mauricio Macri. En declaraciones radiales, Pinedo negó que el timbreo estuviera relacionado con una semana difícil para el gobierno de Macri, porque afirmó que "se hace regularmente" y que es "importante" saber lo que piensa la gente.