Fotos “Gracias a la gobernadora Claudia de Zamora ahora voy a poder disfrutar de un techo seguro con mis hijos”

19/02/2017 -

Un total de 16 familias de Campo Gallo se vieron beneficiadas con la entrega de viviendas sociales, como parte del programa que implementó la gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora. Del acto de inauguración, participó el vicegobernador de la provincia, José Neder, acompañado del senador nacional Gerardo Zamora, el intendente de Campo Gallo, Francisco Alanis, autoridades y legisladores provinciales. Rosenda Coronel, del barrio San Martin, cuenta con una familia compuesta por sus nueve hijos y su marido, y tras recibir su nueva casa dijo que "por suerte, tengo una nueva vivienda, porque el rancho que tengo ya se está viniendo abajo, esta toda rota, y es imposible poder habitarla. Quiero agradecerle a la gobernadora porque ahora voy a poder disfrutar de un techo seguro con mis hijos", sostuvo. Por su parte, Ramona Torres, del barrio San Martin, recalcó que con su hijo "vivía en un ranchito que me goteaba todo y producía pérdidas materiales. Quiero agradecerle a la gobernadora, y decir a todos aquellas que sueñan con tener una vivienda, que tengan fe, y no pierdan las esperanzas". Gran apoyo En el barrio Arenales de Campo Gallo, Analía Comán, cuenta con una familia conformada por su marido y su hijo. "estaba muy mal, tenía un rancho, que siempre que llovía se goteaba, sufría los vientos y las altas temperaturas. Gracias a la gestión de la gobernadora ahora tengo una casa segura y cómoda". María Comán, del barrio Arenales, su familia esta conforma por sus tres hijos, un hermano y su marido. "Teníamos varios problemas no teníamos nada, vivíamos en la pobreza. Gracias a la gobernadora tenemos el privilegio de tener una vivienda, y le deseo lo mejor de los éxitos para este año". En tanto, Reginaldo Acuña, del barrio Cabeza, resaltó que antes "vivía en un rancho con problemas de salud, porque estuve postrado en la cama por las artrosis, ahora estoy mejor y feliz por tener una casa cómoda y confortable. Gracias a la gobernadora y espero que siga ayudando a los mas pobres". Asimismo, Roxana Bustamante, del barrio San Vicente, agregó que "teníamos un ranchito de cuatro horcones, los problemas cotidianos eran los insectos. Estoy muy agradecida con la Dra. Claudia de Zamora", precisó. Por último, Clementino Sosa, del barrio Puesto Los Sosa, recordó que "mi rancho era precario y no podía descansar, por las lluvias se goteaba toda la casa, ahora estoy contento por vivienda digna y quiero agradecerle a la gobernadora por haberse fijado en las necesidad de mi pueblo", concluyó.