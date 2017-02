Fotos Ante un pronto llamado, Scioli reclama pruebas a la Justicia

Terminada la feria judicial, la defensa del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli decidió acelerar la investigación que lleva ocho meses y le requirió pruebas a la Justicia, en la causa en la que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. En tal sentido, Daniel Scioli hizo una extensa presentación en la que explica el funcionamiento de la administración bonaerense para demostrar que no tuvo responsabilidad en ninguna de las irregularidades que se investigan. La defensa del ex candidato presidencial del Frente para la Victoria cree que no hay elementos que lo involucren en la acusación a sus ex funcionarios, Alberto Pérez y Walter Carbone (a quien se le encontró una estructura de un dragón con una caja fuerte en su casa del barrio privado Abril) señalados como "coautores" del delito de "peculado de caudales" e investigados por sustraer $ 10.720.347 destinados a supuestos eventos.