Fotos Das Neves pidió a gobernadores de la Patagonia reclamar por más recursos

19/02/2017 -

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, exhortó a los gobernadores patagónicos a "pelear juntos para que la plata que se queda en esa estructura burocrática y llena de ñoquis que es el Estado nacional vuelvan a nuestra región", tras lo cual pidió "ponernos de pie frente a ese poder central que tiene Ministerio de Educación, pero no tiene escuelas, que tiene Ministerio de Salud, pero no tiene hospitales y tiene cancillería con gente inservible que no hace nada en el resto del mundo". Las críticas al gobierno central fueron formuladas al hablar en el acto al aire libre en el puerto local, donde dejó inaugurado el puente sobre el río Chubut que permitirá unir Playa Unión con Playa Magagna, a la altura de la desembocadura del río que le da nombre a esta provincia. Dijo que "a diferencia de esa estructura burocrática que es el estado nacional, acá cada uno trabaja pensando en el futuro" y reclamó a las fuerzas políticas locales a que "me acompañen, luego vendrá el tiempo de las elecciones donde cada uno se colocará de acuerdo a sus convicciones, y elegirá el candidato, pero en el mientras tanto hay muchas cosas por hacer". "Es mucho dinero el que nos deben y que nos sacan, pero no vamos a parar hasta recuperarlo", dijo Das Neves en otro tramo de su discurso, en el que le pidió a sus colegas patagónicos que "reclamemos juntos, sin desuniones, por un país más federal y no permitamos que nos agarren de a uno".