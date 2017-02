Fotos Carlos Berlocq no pudo con Nishikori

Carlos Berlocq apeló a sus mejores recursos físicos y tenísticos, pero no pudo evitar la eliminación del Argentina Open, que se consumó al perder ayer en semifinales con Kei Nishikori por 4/6, 6/4 y 6/3 en un partido vibrante que se inclinó en favor de la mayor jerarquía del "top ten" japonés. Berlocq, nacido en Chascomús y ubicado en el puesto 77 del ranking mundial de la ATP, batalló durante 2 horas 44 minutos ante Nishikori (5), frente a 5.000 espectadores que colmaron la capacidad de la cancha central Guillermo Vilas en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo. El argentino que no pudo ante Nishikori, se llevó una gran ovación. Berlocq brilló con luz propia en el primer set, ya que salió adelante en un partido tenso, apretado, y fue inteligente con su táctica porque eligió jugar pelotas profundas y no ofreció ninguna grieta con su servicio. Así lo tuvo controlado al japonés y se puso al frente. El argentino logró el primer quiebre del partido en el noveno game y se adelantó 5/4, después cerró con su servicio de manera impecable por 6/4 y el estadio se transformó en una caldera con su aliento incesante. El "Gladiador" apeló a un recurso válido como los drops, tiró al menos cuatro brillantes y se ilusionó con que la hazaña era posible. Aunque también era consciente de que no podía tener "baches" ni decaídas en su juego. En el segundo parcial ocurrió algo de eso. Berlocq se relajó en el inicio, se distrajo en un par de pelotas y Nishikori aceleró con buenas derechas sobre las líneas, más un quiebre y otro buen juego de saque propio. El japonés reaccionó y se quedó con el set y más tarde, rápido de piernas, tomó la iniciativa y así se quedó con el partido, mostrando su categoría.