Fotos Mañana de amistosos en la Nueva Liga de Veteranos

19/02/2017 -

Hoy desde las 8.30, la organización de la Nueva Liga de Veteranos diagramó atrayentes encuentros amistosos. Ésta es la programación. En cancha de Santa Lucía: Central Córdoba vs. Gus/Mar y Trigoria vs. Simusa. En Triángulo: Triángulo vs. Ima Construcción y Óptica Bella Vista vs. Estrella del Norte. En Los Potros: Sanitarios Ricky vs. Elásticos Sialle.