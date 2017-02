Fotos “El balance es positivo porque no se perdió”

19/02/2017 -

El delantero de Mitre, David Romero, autor de dos goles en el amistoso donde el Aurinegro goleó (5-1) a San Lorenzo de Além, realizó un análisis de la extensa pretemporada y también del rendimiento en los partidos de prueba. "El balance es positivo porque no se perdió. Hicimos buenos partidos donde tuvimos momentos de buen juego colectivo. Ante un rival de otra categoría como San Martín se hizo un buen partido, aunque siempre hay cosas por mejorar, tarea que iremos mejorando con los días", analizó la "Bestia". "Más allá de que sean amistosos es bueno mantener el invicto. Eso nos da confianza a nosotros y al cuerpo técnico. Esperemos estar así cuando arranque el torneo", amplió. Luego, el friense aseguró que en todas las líneas que hay aspectos por mejorar. "Para mejorar, hay cosas en todas las líneas. Hay que lograr mantener el ritmo en todo el partido, aunque no es fácil. Quizás deberías trabajar para mantenerlo por más tiempo. El técnico nos hará trabajar en todos los aspectos", reflexionó. Además el friense se mostró confiado en poder hacer una buena Segunda Parte en el Federal A. "Confío mucho en mis compañeros. Tenemos un buen plantel que me hace ilusionar en que podemos hacer una buena segunda fase", aseguró. Por último, el goleador reconoció que de a poco comenzó a estudiar a su próximo rival, Chaco For Ever "Siempre uno se fija en los rivales. Sabemos que va a ser un partido muy duro como lo serán estos 8 juegos", finalizó.