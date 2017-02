Fotos Ganaba por Benítez, pero Tigre igualó en el final

19/02/2017 -

Boca Juniors empató ayer con Tigre 1 a 1, en un partido de 80 minutos que disputó a puertas cerradas en la Bombonera como parte de una extensa pretemporada ante la falta de fútbol oficial. Su nuevo refuerzo Junior Benítez, que el pasado sábado se había estrenado en la red con el gol del honor en la derrota con Aldosivi de Mar del Plata (3 a 1), volvió a convertir ayer cuando colocó el 1 a 0 a los 8 minutos del segundo tiempo. A los 32 del mismo período, el defensor Erik Godoy selló la igualdad para el conjunto de la localidad bonaerense de Victoria. El capitán "xeneize", Fernando Gago, que asistió a Benítez en el gol, no pudo completar el partido por un golpe en el gemelo derecho y fue reemplazado por precaución a los 19 del complemento por el colombiano Wilmar Barrios. Boca presentó la siguiente formación inicial: Axel Werner; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Fernando Tobio y Frank Fabra; Ricardo Centurión, Sebastián Pérez y Gago (Wilmar Barrios); Cristian Pavón, Darío Benedetto y Benítez. Los once de Tigre Por su parte, Tigre formó con Nelson Ibáñez; Martín Galmarini, Godoy, Oliver Benítez y Diego Sosa; Lucas Menossi, Facundo Cardozo y Alexis Castro; Sebastián Rincón, Carlos Luna y Emiliano Ellacopulos. En Boca no participaron del amistoso los defensores Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva por ser sancionados por la Comisión Directiva debido a la pelea a golpes de puño que tuvieron durante una práctica semanal. Posteriormente, el conjunto "xeneize" se impuso 2 a 0 en el juego de los suplentes, gracias a los tantos de Mauro Luna Diale y Walter Bou. Agustín Rossi, otra de las incorporaciones en el receso, ocupó el arco y estuvo acompañado por Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Agustín Heredia y Thiago Grandis en defensa; Fernando Zuqui, Barrios, Gonzalo Maroni y Luna Diale en la mitad de la cancha; más Bou y Nazareno Solis en el ataque. En el comienzo del complemento, se retiró lesionado Magallán y lo reemplazó Iván Coronel. En ese último partido Tigre salió a la cancha con Adrián Gabbarini (Javier García); Pablo Lima (Santiago Villarreal), Mariano Echeverría, Juan Carlos Blengio y Bruno, Urribarri; Sebastián Balmaceda (Diego Castaño), Gaspar Iñíguez (Jorge Bolaños) y Emiliano Papa; Walter Mazzantti, Ramón Mierez y Claudio Spinelli.