Luis Enrique, cuestionado, se refirió a su futuro

19/02/2017 -

El DT de Barcelona de España, Luis Enrique, aclaró ayer que los resultados que consiga el equipo durante el resto de la temporada no tendrán "nada que ver" con su decisión de continuar o alejarse del club catalán, con el que tiene contrato firmado hasta el próximo 30 de junio. "Lo que pase en estos meses no tiene nada que ver con mi decisión, todavía no he tomado ninguna decisión", repitió ante la insistencia de las preguntas sobre el futuro. Luis Enrique quedó en la mira de todo el barcelonismo tras la goleada 4-0 sufrida el martes pasado ante París Saint Germain en Francia, por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. "Me afectan cero las críticas, porque sino no podría estar sentado aquí durante casi tres años. No miro ni me interesa lo que se pueda opinar. Hay una distancia considerable entre los periodistas y mi persona", aseguró sentado en la sala de conferencias del Camp Nou. Luis Enrique envió un mensaje positivo para los hinchas, al considerar que el equipo "está vivo en las tres competiciones".