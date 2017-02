Fotos Real Madrid ganó con autoridad y se afianza

19/02/2017 -

Real Madrid, líder de la Liga de España de fútbol, le ganó ayer por 2-0 a Espanyol, de local, en un partido por la 23ra. fecha, y le sacó cuatro puntos de ventaja a Barcelona -juega hoy-, por lo que nadie podrá alcanzarlo hasta la próxima jornada. El conjunto dirigido por el francés Zinedine Zidane, que encima tiene dos partidos menos que el equipo de los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano, se impuso con goles de Álvaro Morata (33m. PT) y el galés Gareth Bale (38m. ST), quien ayer retornó a la actividad, tras un parate largo por lesión (casi tres meses). Real Madrid, con el triunfo, llegó a 52 puntos, cuatro más que Barcelona (48), que hoy recibirá a Leganés; en tanto que Espanyol, que tuvo de titular a Pablo Piatti (ex Estudiantes de La Plata), se quedó con 32 unidades. Luego, Sevilla (49), dirigido por el santafesino Jorge Sampaoli, derrotó a Eibar (35) por 2-0, de local, con goles de Pablo Sarabia (30m. PT) y Vitolo (45m. ST), y quedó como escolta, al menos hasta hoy, cuando juegue el elenco catalán. El equipo andaluz tuvo como titulares a los argentinos Gabriel Mercado (ex River), Franco Vázquez (ex Belgrano) y en el segundo tiempo ingresó Matías Kranevitter (ex River); mientras que el conjunto visitante contó desde el inicio con Gonzalo Escalante (ex Boca) y Mauro Dos Santos (ex Banfield). Goleada del Atlético Previamente, Atlético de Madrid (45), conducido por el argentino Diego Simeone, goleó a Sporting Gijón (16) por 4-1, de visitante, con una soberbia actuación del francés Kevin Gameiro, que anotó a los 35, 36 y 40 minutos del segundo tiempo. El gol restante del conjunto madrileño, que tuvo de titular a Ángel Correa (ex San Lorenzo), lo marcó el belga Yannick Ferreira- Carrasco (1m. ST); mientras que en el elenco local convirtió Sergio Álvarez (3m. ST). Por último, Alavés (30), dirigido por el cordobés Mauricio Pellegrino, venció por 1-0, de visitante, a Deportivo La Coruña (19), con Germán Lux de titular, con un tanto de Manu García (23m. ST). La 23ra. fecha, que se inició el viernes con la goleada de Granada sobre Betis por 4-1, continuará hoy con Real Sociedad (Gerónimo Rulli) - Villarreal (Mateo Musacchio); Valencia (Enzo Pérez y Ezequiel Garay) - Athletic Bilbao; Celta (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia) - Osasuna; Barcelona (Lionel Messi y Javier Mascherano) - Leganés (Nereo Champagne, Martín Mantovani y Alexander Szymanowski). Mañana completarán Málaga (Martín Demichelis) - Las Palmas (Mateo García). Posiciones: Real Madrid** 52 puntos; Sevilla 49; Barcelona 48; Atlético Madrid 45; Real Sociedad 41; Villarreal 36; Eibar y Athletic Bilbao 35; Espanyol 32; Celta* 30; Las Palmas 28; Alavés 27; Betis* 24; Málaga 23; Valencia* 20; La Coruña* 19; Leganés 18; Gijón y Granada 16; Osasuna 10. ** Debe dos partidos / * Debe un partido.