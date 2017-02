Fotos Los amigos de Micaela no pueden creer el triste final de su vida

19/02/2017 -

La noticia representó un golpe muy fuerte para todos. Para la familia que nunca pensó en un desenlace de esta naturaleza y para sus amigos porque jamás imaginaron que el sábado iba a sorprenderlos de esta manera. Los amigos de Micaela Orieta la despidieron por las redes sociales. Compartieron las fotos de ella en vida en juntadas y en cada ocasión en la que les tocó estar juntos. Una de las frases que resume todo: ‘Aún no puedo creerlo, me cuesta muchísimo amiga. Sólo Dios sabe el porqué de estas cosas. Sólo me queda agradecerte por todo lo vivido, compartido y disfrutado juntas. Que en paz descanses reina hermosa ahora sos un ángel. Te voy a extrañar muchísimo’.