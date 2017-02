Fotos Una electrificación “casera” causó la muerte de una joven de 21 años

Una dolorosa desgracia. Así calificaron familiares, vecinos y amigos de Micaela Orieta Montoya lo sucedido en la casa de sus padres, ubicada en Calle 512 del barrio Bruno Volta. Micaela, de 21 años, murió en la mañana de ayer al sufrir una terrible descarga eléctrica dentro de la vivienda. Su familia había virtualmente electrificado toda la propiedad ‘para que no entren ladrones’ y ello terminó causando su fallecimiento. Los alambres fueron conectados a la red con 220 voltios conformando una especie de ‘boyero casero’, prohibido por las leyes y las normas de seguridad. En la mañana de ayer, aparentemente, alguien se olvidó de ‘desenchufar’ la peligrosa cerca, Micaela la tocó desprevenidamente y recibió el mortal golpe eléctrico. Todos conmovidos la llevaron al Hospital Neumonológico, pero ya era tarde. La justicia ordenó la inmediata detención de los padres, quienes ayer no salían de su inmenso dolor por el hecho. ‘Esto iba a pasar con cualquiera, era un riesgo latente’, dijeron testigos de la zona. Teniendo en cuenta que ambos padres padecen enfermedades, la fiscal Celia Mussi ordenó que cumplan arresto domiciliario. Homicidio agravado por el vínculo, es la figura que la funcionaria judicial les imputó y tuvo en cuenta que montaron ‘boyero casero’, el que estaba conectado a la red eléctrica en un alambrado perimetral de toda la casa. Por solicitud del médico de Policía, Dr. Diego Costilla, el cuerpo será sometido a una autopsia, por lo que fue trasladado a la morgue judicial. El mecanismo utilizado por la familia Orieta está prohibido debido al altísimo riesgo de vida que representa. Los sistemas autorizados no son mortales ya que sólo descargan una mínima electricidad, según explican expertos. Además, deben instalarse por personal autorizado y recibir controles periódicos.