Fotos Batidos proteicos: ¿qué son y cuáles son los beneficios y riesgos para la salud?

19/02/2017 -

Con la intención de querer bajar de peso rápidamente o aumentar la masa muscular, muchas personas comienzan a consumir batidos proteicos y algunas veces reemplazan las comidas del día por ellos. Estos batidos son suplementos nutricionales, pero si no están prescriptos por un profesional de la salud pueden ser riesgosos y ocasionar graves problemas, según sostienen los especialistas en nutrición. "Los batidos proteicos se utilizan cada día más con autoprescripción como suplemento nutricional de ayuda ergogénica, o sea como estrategia nutricional para mejorar el rendimiento físico o en otros como producto indispensable para aumentar la masa muscular. Son muchos los que hay en el mercado y además su número crece en forma vertiginosa. Se expenden en una amplia variedad de sabores y con formulas variadas desde aquellos que presentan ciento por ciento de proteínas a otras con pequeñas dosis de ésta y altas cantidades de carbohidratos y otras sustancias en ocasiones no declaradas que los convierten en productos contaminados", explicó Raquel Carranza a EL LIBERAL, licenciada en Nutrición. La profesional sostuvo que "la mayoría de las personas que consumen este tipo de producto buscan aumentar su rendimiento deportivo, pero lo que nunca piensan en que si consumen un producto inadecuado en dosis inapropiadas o de origen dudoso, no sólo que no mejoran su resultado físico sino que es un producto que puede ser peligroso y tener consecuencias negativas". Estas consecuencias pueden ser "la disminución del rendimiento, alteración de la función de un órgano o sistema, también podría tener resultados positivos en los controles de dopaje". "Aquellos productos que presentan en su composición estimuladores hormonales podrían resultar potencialmente peligrosos", subrayó. Suministro La Lic. Carranza también hizo hincapié en que se debe asistir a una consulta con un profesional antes de ingerir este tipo de suplementos, para evitar complicaciones en la salud. "A la hora de elegir un suplemento proteico, en primer lugar la estrategia debe estar dirigida por un profesional de la salud competente, que valore en forma exhaustiva la necesidad nutricional personal de la ingesta o no de este producto. Valorando su requerimiento, la intensidad de la práctica deportiva o del ejercicio físico y la etapa del entrenamiento en coherencia con la disciplina de práctica, ya que no todos lo requieren y en muchos casos la necesidad proteica puede ser cubierta con la alimentación ordinaria. Esta alimentación debe programarse de forma equilibrada -y es la que debe tener prioridaden respeto a los hábitos de la población, ya que culturalmente no es ordinario alimentarse a través de las cápsula, polvos, etc.", añadió la nutricionista.