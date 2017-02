Fotos Silvia Pérez: "Cuando el Negro murió estuve muy mal"

19/02/2017 -

Silvia Pérez es una mujer que siempre agradeció al actor Alberto Olmedo las oportunidades que le brindó para que ella creciera artísticamente, además de confesar que siempre estuvo enamorada de él y por lo cual tuvo que capear el temporal de celos que solía tener Nancy Herrera, ex mujer del ‘Negro’. Nunca lo olvida. Siempre está presente.

Y de él, con profundo dolor, habló en una entrevista que concedió a un medio nacional. La actriz, en una entrevista con Bloody Mary, el magazine del diario La Nación, recordó su estado de ánimo cuando el popular cómico tuvo el fatal desenlace en Mar del Plata e hizo enmudecer a todo el país.

"Cuando el Negro murió estuve muy mal, porque había visto a una persona con una infelicidad muy grande y con un desenlace fatal, eso me hizo cuestionar qué hago en la vida, dónde estoy y para dónde voy", resaltó la también ex esposa de Santiago Bal.

En otro momento, a otro medio de prensa nacional, al referirse sobre lo acontecido en el balcón desde donde cayó mortalmente Olmedo, le había dicho: "Es raro lo que pasó porque él siempre me alejaba de ese balcón las veces que fui a ese departamento en Mar del Plata. Es cierto que con las drogas se experimentan sensaciones raras. Pero él tenía un sentir que tenía que ver con las no ganas de vivir".

La relación con su mamá

En tanto, en sus declaraciones al magazine de La Nación, Pérez también se refirió al vínculo con su madre y la apreciación de sí misma.

Además destacó la importancia de que los padres puedan generar seguridad en sus propios hijos. "La personalidad se empieza a formar en el vientre materno y lo que nos dan nuestros padres es sagrado para los chicos", remarcó la actriz.

"Mi madre no me habilitaba a sentirme segura", sostuvo Pérez y recordó sus sensaciones con respecto de su imagen: "Trabajaba de linda, pero no sentía que lo era". Silvia quedó identificada como una de las ‘Chicas de Olmedo’, apodo que se les dio a las actrices y vedettes que estaban trabajando con el humorista en el momento de su trágica muerte, como es el caso de Susana Romero, Beatriz Salomón, Divina Gloria y Adriana Brodsky.

Pero tras la muerte de Alberto Olmedo, Silvia ha hecho una extensa carrera artística, participando en numerosas producciones televisivas, teatrales y cinematográficas. Después de algunos hechos que marcaron su vida, ella tuvo una fuerte conversión espiritual, siendo una fiel seguidora de Sai Baba, y habiendo viajado 11 veces a la India.