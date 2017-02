"Es inocente, no tengo ninguna duda", dijo Moreno sobre el ex jefe del Ejército

Fotos VISIÓN. Moreno dijo que el ex jefe del Ejercito K detenido es su "amigo".

20/02/2017 -

Luego de la detención del ex jefe del Ejército K César Milani, quien salió a su defensa fue Guillermo Moreno. ‘Milani es inocente, no tengo ninguna duda. Es mi socio, mi compañero y mi amigo’, lanzó el polémico ex secretario de Comercio durante la gestión de los Kirchner.

Moreno defendió al militar detenido el viernes pasado en La Rioja por secuestros y torturas, al dar a entender que en su arresto estuvo implicado el Gobierno nacional, con la supuesta intención de correr el foco del conflicto por el acuerdo entre el Estado y el Grupo Socma -cabeza del Grupo Macri- por la deuda del Correo Argentino.

Milani y Moreno son socios comerciales en la cadena de pancherías Tío Tola. El ex secretario de Comercio no sólo acusó al gobierno de Macri de estar detrás de la detención, sino que también manifestó que el ex teniente general fue apresado de manera ‘injusta’.

Al respecto de los delitos que se le imputan a Milani durante la última dictadura, Moreno afirmó: ‘Eso con nosotros no va, ni torturar ni matar por la espalda. Si mató en combate es otra discusión. Él me dijo que no", resaltó el exfuncionario.