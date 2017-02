Fotos Qué se debe hacer para evitar ser alcanzados mortalmente por un rayo durante una tormenta

La provincia no sale de su asombro tras conocerse la noticia que tuvo fatal desenlace en el paraje Condorhuasi, a pocos kilómetros de la ciudad de Clodomira.

Allí, durante la tormenta del sábado por la tarde, Fernando Jesús Gauna, de 23 años, perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo que cayó a pocos metros de su precaria vivienda.

El joven se encontraba cenando junto a su hermana, Gladys Gauna, de alrededor 29 años, quien también sufrió las consecuencias del fenómeno y ahora lucha por su vida en un nosocomio bandeño.

Estos inesperados episodios ya pusieron fin a varias vidas en el Norte argentino en los últimos meses y según expertos, se deberían seguir algunas recomendaciones para evitar la atracción del rayo sobre las personas o en lugares cercanos, y así impedir la muerte o dolorosas secuelas.

Advertencia

Pero el qué hacer durante una tormenta eléctrica es algo que solemos preguntarnos cuando ya la tenemos "encima".

Y seguramente hayamos oído un montón de consejos para evitar que te caiga un rayo, pero no sabemos si son verdad o mitos. Hay tormenta… ¿Apago los aparatos eléctricos? ¿Abro o cierro ventanas? ¿Tomo un paraguas para ir a la calle? Cuando llega un día de tormenta fuerte, muchos no saben qué hacer para estar más "seguro".

Estos tips pueden ayudar para tener en cuenta todas las cosas útiles que hay que saber sobre las tormentas y cómo evitar la caída de rayos fulminantes. n Si estás al aire libre (calle, terraza, en el balcón, fuera de tu casa, en la vereda, en el centro, donde sea) y ves que se acerca una tormenta, hay que dejar lo que estés haciendo y buscar un refugio. n Para refugiarse, una casa es lo más seguro.

Hay que cerrar ventanas (porque a los rayos les atraen las corrientes de aire) y apagar aparatos eléctricos para prevenir que una caída de corriente los rompa. nDe todos modos, si nos encontramos en el interior, los expertos recomiendan alejarse de marcos metálicos de puertas y ventanas, alejarse de cualquier dispositivo con cables como televisores, teléfonos de línea fija, electrodomésticos, y alejarse también de artículos que usen agua que provenga del exterior, duchas, lavamanos, lavaplatos, etc.

Tampoco lavarse las manos o tomar una ducha, porque la electricidad puede viajar por cables y tuberías. n No retire la ropa tendida de las sogas o alambres exteriores. nNunca se busca refugio bajo un árbol. Los relámpagos se sienten atraídos por elementos altos, y si cae un rayo en el árbol puede pasarte la corriente o caerte una rama.

Si estás cerca de tendidos eléctricos, peor aún. n Si estás solo, sin casa, sin coche, en medio de una zona llana, lo mejor es agacharse, ponerse en cuclillas.

Esto es para que no seas el punto alto de tu entorno. Sobre todo tampoco corras, pues las corrientes de aire atraen los rayos. n Si llevas un paraguas, hay que abrirlo para no mojarse, a menos que sea súper metálico. Ahora casi todos los paraguas son de plástico principalmente. n Si la tormenta te encuentra sobre una bicicleta, hay que bajarse y apartarse de ella lo más pronto posible, porque es metálica. n Si estás en una pileta, río, mar o canal, sal del agua. nNo pienses "llevo zapatos de suela de goma, a mí no me caerá un rayo", porque es un mito.

Te puede alcanzar igual.

En el auto

Si la tormenta eléctrica se desata en medio de un viaje en auto, los meteorólogos aconsejan quedarse en el interior del vehículo hasta que mejoren las condiciones climáticas, ya que las ruedas de caucho actúan como un aislante de la electricidad. En caso de recibir una descarga eléctrica durante una tormenta, los especialistas aconsejan "tirarse al piso de inmediato". En tanto, advierten que se pueden realizar primeros auxilios a las personas alcanzadas por un rayo ya que eso no conlleva ningún peligro.