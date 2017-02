La CGT buscará apoyo político del PJ para la marcha

Fotos CLAVE. La central sindical se concentrará el próximo 7 de marzo.

En busca de apoyo a la movilización del 7 de marzo, la CGT salió a sumar el respaldo de los partidos políticos opositores y no tanto, porque el raid incluye al radicalismo.

La agenda indica que para hoy, la Central obrera se reunirá con el PJ nacional, en tanto que mañana lo hará con el Grupo Esmeralda (intendentes peronistas) y el partido Socialista. Finalmente, el miércoles será el turno del Frente Renovador y la Unión Cívica Radical.

La marcha del 7 de marzo será al Ministerio de Producción (ubicado en Plaza de Mayo) ya que los gremios que irán a la cabeza serán los industriales (UOM, textiles, calzado, gráficos, entre otros), aunque la CGT convoca orgánicamente. Los otros que ya comprometieron su presencia son los movimientos sociales y distintas cámaras empresarias que nuclean a Pymes, como, por ejemplo, la Cgera, en su momento cercana al kirchnerismo.

Hace 15 días, en la primera reunión de Consejo Directivo de la CGT se decidió romper el diálogo que venía llevando con el Gobierno en la mesa del Diálogo por la Producción y el Trabajo, de la que participaban también empresarios.

Finalizado el cónclave, los cegetistas anunciaron que ‘la confianza se había quebrado’ y abandonaron esos mitines ‘porque no servían de nada si no se cumplía el acuerdo de no despedir personal hasta marzo o abril’ fecha en la que el Ejecutivo promete la tan esperada reactivación económica.