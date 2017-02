Luciana Salazar no se priva de nada hizo lo que mejor sabe hacer: topless y fotos hot

20/02/2017 -

Que Luciana Salazar es una de las mujeres más bellas de la Argentina no es ninguna novedad. Por eso, siempre que sube fotos con poca ropa a las redes sociales atrae la atención de todos sus seguidores, y los likes y los halagos no tardan en llegar. En esta oportunidad, su pareja Martín Redrado le regaló un viaje sorpresa por San Valentín. Después de viajar a a Aspen, Colorado, donde hicieron esquí y se mostraron muy enamorados, "Luli" publicó una foto arriba del avión, sin saber a dónde se dirigía. Lo cierto es que todavía no aclaró dónde se encuentra, pero de algo no quedan dudas: es un lugar paradisíaco. La rubia no perdió la oportunidad para mostrar su escultural cuerpo. Después de un festejo hot por San Valentín, se tomó fotos sexies y hasta se animó a posar en topless.

Por otra parte, hace poco, Camila Salazar, hermana de "Luli", hizo una infartante producción fotográfica, casi siguiendo el camino de "Lulipop". Camila tiene 25 años, es psicóloga, actriz y, según contó, hasta se anima a la conducción.