"Vero" Lozano reveló que se enfrentó con situaciones de violencia de género

20/02/2017 -

Verónica Lozano, conductora de "Corta por Lozano" (Telefé y en Santiago del Estero Canal 7) destacó que, en varias oportunidades tuvo que enfrentarse a situaciones de violencia de género. Entre ellas, citó que se chocó con un exhibicionista en el colectivo y en otra oportunidad la llamó desde un auto un hombre que se masturbaba.

"Sí me he enfrentado con situaciones de violencia de género. Es muy interesante el cuestionario que estuvimos circulando, es muy extenso pero sugiero que lo busquen y que lo hagan porque hay situaciones que uno las tiene naturalizadas. ¿Tu novio alguna vez te dijo tal cosa? Y me encontré diciendo: "Uy, yo de pendeja si un novio me decía "si sos modelo, te dejo"", "Me ama". Cosas que uno tiene naturalizadas. La situación de un exhibicionista en el bondi cuando era chica, de un tipo tocándose en el auto y llamarme y preguntarme dónde queda tal calle. Tengo 46 años, hay cosas que se naturalizaron y uno dice: "Ah, pero", recordó en una entrevista con el sitio Infobae.

Destacó que esas situaciones las vivió siendo "chiquita, 14 años, 12 años. Horrible. Situaciones donde vos decís: "Uy, la pucha". Cuando te preguntan en el cuestionario, decís: "Bueno, a Dios gracias nadie abusó de mí". Pero hay otras situaciones que van más despacito, más suavecitas y son. Te dicen: "No, mi novio es muy celoso, no quiere que yo use pollera y entonces no sé quéà"... "No quiere que vea tanto a mis amigas". Vos decís: "No, loca, no, ¿por qué el pibe puede hacer tal cosa y vos no?". Me parece que está muy bueno lo que está ocurriendo. Se despierta conciencia".

También opinó sobre el tetazo. "Como manifestación, me parece interesante. Me pareció una estupidez lo de Necochea y los no sé cuántos patrulleros, fue a razón de un patrullero por pezón. Una estupidez. Y si hay un grupo que necesita manifestarlo de ese modo, no me parece mal".