Ruta 9: En fuerte control de "Tolerancia Cero" retienen cinco autos

Fotos Los controles se repetirán.

Hoy 13:46 -

Con una tarea desplegada en el marco de la Ley Nacional de Seguridad Vial, al cual la provincia está adherida, y una política implementada desde el gobierno provincial mediante un decreto del año 2012 para frenar los siniestro viales, desde la Dirección General de Seguridad Vial de la policía de la provincia, se están realizando estrictos controles en las rutas que pasan por territorio provincial.

En virtud a ello, durante la mañana de hoy se procedió a la retención de cinco automóviles en el puesto caminero de Seguridad Vial de Chañar Pozo, sobre ruta nacional 9, y se van a continuar realizando fuertes controles.

Desde el puesto caminero, solicitaron a todos los conductores, a circular con la documentación correspondiente, entre ellas licencia de conducir habilitante para el tipo de vehículo que conduce, tarjeta verde o azul en caso de no ser el titular, seguro al día, tener las placas de dominio colocadas, cumplimentar los requisitos básicos de seguridad, no circular en contramano ni a velocidades no permitidas, conducir alcoholizado, entre otras.

Las retenciones se hicieron mediante la aplicación de la ley nacional de Tránsito Nº 24.449 y ley provincial Nº 6283, y estuvo a cargo de personal de Puesto de Chañar Pozo, el cual ha sido modificado y mejorado estructuralmente para permitir un trabajo adecuado de personal policial actuante en este control.