CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Febrero 2017
HOY A LAS 17.30 CORTA POR LOZANO
Por El Liberal
Hoy 20:23 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 JOSUÉ: ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTA POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
22.30 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE
AMAR (CONTINÚA)
23.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO AMERICANO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.15 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 LO MEJOR DEL FESTIVAL
PAÍS
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA
NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 CROACIA SALVAJE
18.00 OLIMPIA
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TELEVISIÓN PÚBLICA
NOTICIAS
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL:
LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CIRCUITO ARGENTINO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª
EMISIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14:
CAPITALINA
16.30 CICLOS DE COLECCIÓN
SPASIUK
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 LA 40
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTOTRES
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EMISIÓN
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINECANAL
06.25 LOS TUYOS, LOS MÍOS Y LOS
NUESTROS
07.55 STAR FILES
08.05 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS
09.00 PROGRAMACIÓN PAGA
11.00 HORTON Y EL MUNDO DE LOS
QUIÉN
13.00 TÓMALO CON CALMA
15.25 LA FUENTE DE LA VIDA
17.10 VIDA BANDIDA
19.30 VIAJE A LAS ESTRELLAS
21.50 INSURGENTE
00.00 CUATRO HERMANOS
02.00 SKIN TRADE
03.50 DOBLE IMPACTO
TNT
06.00 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
09.15 DEFINITIVAMENTE, TAL VEZ
11.17 EL HOMBRE ARAÑA
13.28 BATTLESHIP: BATALLA NAVAL
15.43 THOR: UN MUNDO OSCURO
17.49 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
19.40 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR
21.30 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR
22.30 BABEL
TCM
06.05 BABEL
10.25 LAS NORMAS DE LA CASA DE LA
SIDRA
12.30 BONNIE Y CLYDE
14.20 BARRY LYNDON
17.20 DÍAS DEL CIELO
18.50 PRODUCCIÓN TCM
18.55 ESPARTACO
22.00 APOCALYPSE NOW REDUX
SPACE
06.00 UN ROMANCE PELIGROSO
08.01 LA ISLA
10.31 UN ROMANCE PELIGROSO
12.48 EL AVIADOR
16.02 POMPEII: LA FURIA DEL VOLCÁN
17.55 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
19.59 ERASED
22.00 RESCATE AL LÍMITE
00.03 HOGAR DULCE INFIERNO
02.03 LA CASA DEL FIN DE LOS TIEMPOS
03.47 WE ARE STILL HERE
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 GRIMM
07.00 CHICAGO FIRE
08.00 CHICAGO FIRE
09.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S12
10.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S12
11.00 HOUSE
12.00 HOUSE
12.55 CHICAGO P.D.
13.45 EL REGRESO DE LA NANA MÁGICA
16.00 HOUSE
17.00 HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S12
20.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S18
21.00 CHICAGO P.D.
22.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
00.10 CHICAGO P.D.
01.10 CHICAGO P.D.
02.10 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S12
03.10 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S12
04.00 HOUSE
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
EL VIERNES 24, A PARTIR DE LAS
22, RECITAL EXCLUSIVO DE “THE
BROTHERS”. ESTE CONCIERTO
MARCARÁ EL RETORNO DE
ESTA EMBLEMÁTICA BANDA
SANTIAGUEÑA DE LOS AÑOS 60.
FERIA ARTESANAL Y
PRODUCTIVA UPIANITA
EL PRÓXIMO 4 DE MARZO, DE 18
A 24, SE PRESENTARÁN EILEEN
ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.
PRESENTARÁN UN REPERTORIO
NETAMENTE FOLCLÓRICO.
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQ. SANTA FE)
EL PRÓXIMO 10 DE MARZO,
A LAS 22, SE REALIZARÁ EL
ESPECTÁCULO “CON ESENCIA
DE MUJER”. ACTUARÁN “LAS
MULLIERIS”, JOVITA SUBIRÉ,
VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARI CRIS
Y ÉRIKA ÁLVAREZ.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
17/02 -17:30 hs (Cast) 20:00 hs
(Cast)
LA GRAN MURALLA (3D):
Suspenso (+13 años)
22:50 hs (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror . (13 años)
22:30 hs (Subt)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
20:40 hs (Cast)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
16:20 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)
ROCK DOG (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)
LA RAZÓN DE ESTAR
CONTIGO (2D):
DRAMA , COMEDIA (ATP)
20:25 (Cast)
LA CURA SINIESTRA (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS) 22:00
(Subt)
JONH WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
22:30 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
16:20 (Cast) 18:35 hs (Cast)
CINCUENTA
SOMBRAS MÁS
OSCURAS (2D)
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
LEGO BATMAN: LA
PELÍCULA 2D ATP
CASTELLANO 18:00 - (Todos los días)
LA CURA SINIESTRA 2D
APTA 16 AÑOS ESTRENO
(CATELLANO)
22:20 (TODOS LOS DÍAS)
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
(CASTELLANO) 17:40 - 20:00 -
(TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA ESTRENO
(CASTELLANO)
20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS 2D 16 años
c/reserva (CASTELLANO) - 20:10 -
22:50 (TODOS LOS DÍAS)