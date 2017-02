Evangelio según San Marcos 9,30-37.

Hoy 00:17 - Al salir de allí atravesaron la Galilea; Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: ‘El Hijo del hombre va a ser entregado en man o s d e l o s h omb r e s ; lo matarán y tres días después de su muer te, resucitará’. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ‘¿De qué hablaban en el camino?’. Ellos callaban, porque h a b í a n e s t a d o d i s c u - tiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: ‘El que quiere ser el primero, debe h a c e rs e e l ú l t imo de todos y el servidor d e t o d o s ’ . De s p u é s , tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: ‘El que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que re c i b e , s i n o a a q u e l que me ha enviado’. Comentario Con t i n ú a e l mov i - mi e n to impa rabl e h a - cia Jerusalén. Jesús y sus discípulos atraviesan Galilea, el lugar de la primera llamada, del primer amor, allí donde Jesús les salió al encuentro y les propuso estar con Él para hacerles par tícipes del proyecto del Reino. En un lugar geográfico especial, cargado de significado para los discípulos, Jesús continúa forjando el corazón de sus seguidores en una clara relación de intimidad (no quería que nadie se e n t e ra s e , p o rq u e i b a instruyendo a sus discípulos). En el camino de la vida les hace el segundo anuncio de su Pasión. La reacción, la esperada, una vez más la incomprensión y el miedo. ¿Quién puede entender que Dios se atreva a entregar en nuestras manos al Hijo del Hombre aún a sabiendas de lo que íbamos a hacer con Él? ¡Es tan humana la reacción de los discípulos! Es la nuestra. Las palabras del libro del Ecles iást ico vuel - ven a ser bálsamo para nuestro frágil corazón: Hijo, prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme, no te angusties... pégate a él y no te separes... confiad en él... amadlo y vuestros corazones se llenarán de luz. Sin embargo, el dramatismo de la situación s e a g u d i z a a ú n má s . Los discípulos son inc a p a c e s d e c o n e c t a r con el drama que Jesús estaba sufriendo y, acto seguido de su confesión, no tienen otra cosa mejor que hacer que ponerse a discutir sob re q u i é n e ra e l má s importante. Así somos de insensibles y desconcer tantes. O tal vez es que el miedo y la incomprens i ó n e r a n d ema s i a d o grandes para reaccionar de otra manera. ( C a r o l i n a S á n - c h e z , Hi j a d e l Co ra - zón de María).