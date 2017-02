Fotos "Es lógico que siendo el referente de una fuerza política pueda ser candidato, pero eso aún no está en discusió

En el marco de un año en el que se elegirán en Santiago los cargos de gobernador y vice, comisionados y 2 intendencias, el senador nacional y máximo referente del Frente Cívico, Gerardo Zamora, resaltó a EL LIBERAL que "aún estamos en una etapa previa al electoral, y no se han definido los candidatos, ya que tenemos otras responsabilidades más importantes", consideró. Recordó que los comicios de este año, "estarán divididos en dos partes, la elección legislativa nacional que empieza con las Paso en agosto, y el cronograma electoral provincial, que será posterior a la nacional (posiblemente en octubre) pero falta la definición de la gobernadora", dijo, en alusión a la fecha de llamado a elecciones. A su vez, indicó que "en los próximos meses deberá resolverse los candidatos a diputado nacional y luego comenzar a definir la candidatura de la fórmula de gobernador y vice, donde Santiago junto con Corrientes, eligen a sus candidatos por los próximos cuatro años". ¿Será candidato? Atento al notable respaldo que en cada acto le acercan militantes y dirigentes del Frente Cívico, y que a su vez aspiran que sea el propio senador el próximo candidato a gobernador de la provincia, Zamora expresó: "No descarto esa posibilidad, creo que aún tengo para dar bastante", y ahondó: "Desde nuestro espacio tenemos muchas agrupaciones radicales, peronistas y de distinto origen, y con ellos he comenzado a reunirme, pero frente a una importante necesidad de llevar una política cada vez más social, tenemos que realizar un trabajo más militante que electoral". En este plano, profundizó que la gente "está más preocupada por otras situaciones, más ligada a lo económico, y nuestra idea es solidarizarnos fuertemente en el trabajo para que pueda generarse la llegada de la respuesta del Estado en los sectores sociales que más lo necesitan, en vez de decirles a esas personas el lema "Zamora 2017", planteó. Así, recordó: "definiremos las candidaturas en un tiempo no muy lejano, y es lógico que siendo el referente de esta fuerza política puedo ser candidato, porque el obstáculo lo tuve en la última elección a gobernador, me hicieron dar un paso al costado a través de un fallo judicial, pero ese obstáculo hoy no está, y siempre anhelo trabajar pensando en dar soluciones a la gente", concluyó.