"A diferencia de otras provincias, Santiago del Estero está sin deudas y mantenemos un presupuestos equilibrado"

21/02/2017 -

- ¿Cuál es la importancia de tener equilibrio financiero? - "Posibilita encarar mejor las cosas. Tenemos que recordar que muchas provincias tuvieron que tomar préstamos y en algunos casos lo hicieron en dólares, y a tasas elevadísimas para pagar sueldos y no para hacer obras públicas. El gobierno nacional, al que por cierto yo quiero como argentino que le vaya bien, está ayudando a municipios o provincias que están económicamente desequilibradas. Y es cierto que no es el caso de Santiago del Estero, que está sin deudas y mantenemos un presupuesto equilibrado. Varias provincias están recibiendo subsidios del Gobierno o toman crédito para pagar sueldos o cubrir desequilibrios financieros y desde Santiago, trabajamos para no tener ese problema. Somos una provincia que debemos seguir tomando las medidas necesarias pensando siempre en el largo plazo, y no tener un problema de emergencia económica, y en este sentido el pueblo santiagueño se debe quedar tranquilo del equilibrio financiero".