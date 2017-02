"Nuestra preocupación debe estar centrada en los resultados de la política económica"

21/02/2017 -

- Hay errores admitidos por el Gobierno nacional ¿Cómo repercuten en las provincias? - "La relación que tenemos con el Gobierno Nacional es institucional Nación-Provincia y estuvo determinada por una coparticipación federal, por la distribución de ingresos, no entro en consideraciones políticas de determinar errores, nuestra preocupación debe estar centrada en los resultados sobre todo de la política económica porque tienen consecuencias en la gente. Sabemos de la difícil situación de la industria textil que es uno de los sectores industriales más complicados en casi todo el país y esto en Santiago está generando cierta preocupación (por los despidos en Coteminas) y nuestro ministro de Producción lo ha planteado ante las autoridades nacionales. Se suma, que tenemos una fuerte caída del consumo, complicando la economía en nivel general". "Otra de las preocupaciones de la gente radica en el peligro de perder el empleo y el cierre de los comercios, que si bien no es alarmante, es algo que inquieta a todos por igual y en las provincias repercute en la caída de la recaudación de la coparticipación y también de ingresos provinciales". ¿Santiago toma previsiones para menguar el impacto de la crisis? "Desde hace varios años, la provincia mantiene un importante equilibrio financiero, sin endeudamiento. Esto es algo bueno para las finanzas de la provincia. La gobernadora ha tomado medidas con mucha previsión, y ha priorizado el uso de los recursos, redireccionando el presupuesto en una política social y de contención de los sectores vulnerables. Estas medidas apuntan a motorizar la economía local, afianzar la obra pública, y generar en términos administrativos un manejo eficiente de las distintas cuentas que tiene la provincia para impulsar una oficina de control de precios permanente, para que no se incurra en un ningún perjuicio al consumidor común de la canasta básica, sobre todo al de menos ingresos. Además se han adoptado medidas anticíclicas como el bono de fin de año, que fuera impulsado por la gobernadora para paliar la caída que pudo tener el salario durante el 2016 por una inflación más importante de la que se pensaba, y a ello hay que sumar además el bono para la tarjeta social beneficiando a sectores vulnerables".