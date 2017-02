Fotos Zamora: "A los detractores les diría que desde el odio en la política no se construye nada positivo"

21/02/2017 -

En el marco de un año con nuevos desafíos para el país y la provincia, el senador nacional Gerardo Zamora concedió una entrevista en profundidad a EL LIBERAL en la que llamó en "creer en la política como una herramienta trasformadora" para la vida de una sociedad. En un diálogo abierto habló de su visión del país, de cómo cataloga la gestión de la gobernadora, de sus detractores y de la posibilidad de ser candidato a gobernador este año. - ¿Cuál es un sueño que Gerardo Zamora guarda para sí? "Que pueda ser parte de una etapa de la vida política de esta provincia, y contribuir a que la gente sepa que la política debe servir para construir desde la base de propuestas positivas, porque lamentablemente la política siempre estuvo ligada con un paquete de prejuicios. Mi sueño es que muchos jóvenes continúen trabajando desde las ideas y construyan un futuro mejor para Santiago, porque si hay algo que no comparto, es la política como elemento para denunciar, ello no conduce a nada". - ¿Y entonces, a los detractores de su espacio político, qué les diría? - Mire, yo no le doy consejos a nadie… al adversario no se le puede dar consejos, sin embargo creo que lo que todos deberíamos tener en cuenta, es que siempre hay que tratar de buscar la unidad de los santiagueños. Diría que desde el odio o atacando, no se construye nada positivo. Es más estoy convencido que si uno, como dirigente, fomenta el odio, es el momento de dejar de hacer política. No sería nada bueno para la comunidad toda que en el futuro se piense desde la anti política, trabajar para la gente desde la política bien entendida es un ideal que motoriza mi vida, y de eso hablo siempre con los dirigentes y militantes. Anhelo por supuesto la construcción de políticas de Estado en beneficio de la sociedad, es algo que debe consolidarse para que nadie después pueda animarse a cambiarlas. Yo me imagino un futuro en que las encuestas no sean las que digan cómo tenemos que hacer las cosas, sino la base de construir una política de propuestas positivas". - ¿Usted conoce cuáles son las preocupaciones de la gente hoy? "Una de las cuestiones que más preocupa a la gente no es solamente la falta de trabajo, sino también la inestabilidad económica que hace más difícil su vida. Por ello siempre hablo con los jóvenes militantes sobre la necesidad de trabajar en la contención. Hay muchas necesidades en infraestructura en el interior provincial, que es donde este proyecto político ha concentrado más las obras, pero sabemos que aún falta mucho por hacer. Hoy hay mucha gente que no la está pasando bien y se asocia a la pobreza con cuestiones relacionadas con la inseguridad… yo creo que no se debe estigmatizar a nadie y que hay que trabajar en este tema complejo".