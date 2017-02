Los riesgos de los suplementos de venta libre

Fotos CUIDADO. No está comprobado científicamente que los suplementos sean efectivos y produzca mejoras en la masa muscular.

21/02/2017 -

En la etapa de la adolescencia, es frecuente que los chicos comiencen a realizar entrenamientos gimnasios, pero éstos deben ser acordes a su estado de salud.

"El hecho de que vaya al gimnasio deberíamos verlo como positivo y favorable, el problema es que muchos de ellos van por una cuestión estética, de verse bien para que te vean bien. Eso es propio de la edad, no es que sea malo. Pero hay jóvenes que en el ánimo de mejorar sus formas musculares se someten a programas de entrenamiento que no son adecuados en cuanto a la carga de trabajo", dijo el Dr. Héctor Trungelliti.

Asimismo, se refirió a que algunas personas pueden consumir suplementos en los gimnasios, que encierra ciertos riesgos para la salud.

"Desde el punto de vista médico es polémico eso de los suplementos, no hay ningún trabajo científico que demuestre que tal o cual complejo de suplemento sea adecuado y que produzca mejoras en la masa muscular. Es difícil de validar la efectividad de estos suplementos que usan en los gimnasios habitualmente. La venta libre de estos medicamentos hace que sean riesgosos, porque las etiquetas no siempre tienen la composición exacta de lo que está preparado. Si no están autorizadas por la Anmat", señaló.