Cómo se debe realizar un entrenamiento correcto

21/02/2017 -

Para lograr tener una vida saludable el Dr. Trungelliti dijo que "si el objetivo es prepararse para una competencia es importante tener un consejo alimentario específico para lo que uno hace".

"En general hay que tener en cuenta tres cosas: el entrenamiento, el descanso y la alimentación adecuada. Si uno no se alimenta adecuadamente no conseguirá un cuerpo saludable; si no descansa tampoco lo conseguirá", señaló.

Por último, rescató que "en general a nadie le hace daño hacer ejercicios variados para todos los grupos musculares, a intensidad baja a moderadas, con descansos adecuados. Mientras uno no sienta que el organismo tiene un síntoma -como agitación inapropiada, dolor en el pecho, dolor de cabeza, mareos, etc.- puede estar tranquilo y hacer la cantidad que le prescribe el instructor. Lo que sí tienen que hacer los adolescentes sería avisar cuando no se sientan bien con un determinado ejercicio".