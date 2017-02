"No se pueden cometer más errores", dijo Carrió sobre la marcha del Gobierno

Fotos CRÍTICA. "El Estado es mucho más complejo y más difícil de manejar que una empresa privada", apuntó Carrió.

21/02/2017 -

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió admitió "fallas" en algunas decisiones adoptadas por el presidente Mauricio Macri y dijo que la solución al problema es "una verdadera integración entre políticos serios y gestores serios" en la toma de decisiones.

‘Tenemos una falla que hay que corregir inmediatamente. No se pueden cometer más errores. La ineficiencia también tiene que ver con esto. No es lo mismo ser un CEO que trabajar en el Estado. No es lo mismo la evaluación de resultados en la gestión estatal que en la privada. El Estado es mucho más complejo y más difícil de manejar que una empresa privada. Ahí tenemos fallas en el gobierno", dijo Carrió,.

Sostuvo que "la verdadera salida es la integración real entre políticos serios y gestores serios que puedan complementar la mirada política de toma de una decisión con sus consecuencias políticas, electorales y la mirada de un CEO y esas miradas se tienen que integrar", ya que "no es cuestión de culpar a la vieja política de todo".

Sobre el acuerdo con el Correo Argentino, Carrió insistió en que si bien "no hubo mala fe" por parte del presidente Macri, "tendríamos que haber previsto el conflicto de intereses y tener mecanismos preventivos".

‘Lo que hace Aguad es correcto desde el punto de vista de una propuesta de un concurso preventivo. No se pude decir que está mal conforme a la ley", señaló.

No obstante, la legisladora añadió: ‘Lo que está mal es no haber integrado todas las demandas del Grupo Macri, y está mal que no haya existido un mecanismo para que el Presidente se desprenda de toda decisión que tenga que ver con su grupo económico familiar, que es en lo que se está trabajando ahora’.

En ese marco, Carrió vinculó a Gils Carbó con "una evidente operación para agrandar todo esto" y dijo que tanto la procuradora como "algunos fiscales están tratando de llenar de imputaciones al gobierno", en relación a la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín, quien objetó inicialmente el acuerdo y dijo que implicaba una condonación.