Fotos CRUCIAL. Independiente BBC no se equivocó en contratar a Julián Aprea en vez de un extranjero. Su aporte en la pintura es fundamental.

21/02/2017 -

Julián Aprea disfruta el presente, pero no quiere dormirse en los laureles. Su equipo ganó cuatro partidos en forma consecutiva y trepó hasta el octavo puesto de la conferencia Norte, luego de estar peleando los últimos puestos.

"Era una cuestión de tiempo, de entrar en ritmo, de afianzarse en la competencia, de lograr que el equipo sea un poco largo, que cada jugador esté más comprometido y que las rotaciones sean buenas. Creo que también el asentamiento de Milton (Vittar) sumó mucho al equipo como recambio. Y el descanso mental que tuvimos en el receso nos hizo bien para volver a creer en nosotros, porque se nos escapaban partidos muy ajustados y la verdad que los resultados no concordaban con lo bien que habíamos jugado. Entonces, esas derrotas que se dieron en el final de la primera fase, ahora se están dando como victorias, con muestras de actitud. Eso nos deja tranquilos y contentos", explicó el pívot bonaerense en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Julián también habló de la sobrecarga de minutos que debe soportar para el beneficio de su equipo. "Obviamente ningún jugador puede jugar tanto tiempo sin estar tan abocado y comprometido. El clima a veces afecta, a veces no. Hay que tratar de no pensar mucho en eso. Gracias a Dios me pude adaptar. Me cuido mucho para estar bien todos los partidos, porque es una competencia larga. La verdad que tuvimos una seguidilla de partidos desde que volvimos, que fueron 9 en 22 días, que es una barbaridad y ahora recién podemos tomar un poco de aire y jugar los partidos un poco más tranquilos", comentó.

Consultado por su inserción en el grupo, explicó: "Es una provincia muy agasajadora y desde principio me sentí cómodo, tanto con mis compañeros como con la gente del club. Hoy, más que nunca, porque ya pasó mucho tiempo y nos conocemos todos, lo cual hace que la relación sea más profunda. Vino mi papá y está muy contento también. De hecho, iba a venir una semana para acompañarme y después me dijo que se quedaba porque la está pasando muy bien".