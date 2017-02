Battle se mostró feliz por ayudar al equipo

Fotos CONFIABLE. Robert Battle fue una de las figuras de Quimsa en el triunfo sobre La Unión de Formosa.

21/02/2017 -

Volvió Battle y Quimsa ganó presencia en la pintura para sostener la racha de seis victorias consecutivas, que le permitieron quedar a tiro del cuarto puesto en la conferencia Norte.

El pívot estadounidense habló de su regreso. "No me gusta estar afuera, pero hice un gran esfuerzo para volver. También el cuerpo médico para que pueda volver lo más pronto posible. Y estoy muy contento con la victoria y que yo podría ayudar al equipo", comentó.

Battle elogió a La Unión, la última víctima de la Fusión. "Formosa es un buen equipo. Ellos juegan con mucha intensidad y juegan línea de pase. Ellos juegan duro. Entonces, como las últimas dos temperadas, siempre nos dan problemas. Fue una gran victoria. Por ratos no hicimos bien el trabajo, pero pudimos remontar y corregir algunas cosas para ganar el juego", indicó reconfortado.

Consultado por la clave del equipo, explicó: "Siempre digo que la clave es la defensa. Si hacemos 99 puntos y dejamos que nos hagamos 100, perdemos. No estamos teniendo muchos problemas en ataque en los últimos juegos y si nosotros jugamos duro atrás, podemos ganarle cualquier equipo. Eso es un tema de ganas y huevo. Hay que traer todos los días eso y siempre vamos a tener chances de ganar cualquier juego".

Por último, se refirió a un doble increíble que le convirtió Diego García, con quien fue campeón en la temporada 2014/15. "Que... No quiero decir la palabra. Le hice cambiar el tiro, pero entró limpio, no entiendo. Fue un buen tiro, esos son los tiros que se meten, no sé cómo. Tira para arriba, tira cualquier cosa, tira de lejos y contra el tablero y entra. En las últimas dos temporadas yo estaba en su equipo y fue a favor, pero ahora me toca estar del otro lado. Fue un doble nada más, por suerte", comentó entre risas.