Fotos Este viernes vence la habilitación para los transportes escolares

21/02/2017 -

La Dirección de Tránsito y Transporte Municipal, de la Municipalidad de la Capital trabaja en la habilitación de transportes escolares y de unidades de traslado para personas con capacidades diferentes, teniendo en cuenta la proximidad del inicio del ciclo lectivo.

En este sentido, el director de Tránsito, Enrique Urquiza, dijo: "Esta semana finaliza la habilitación del transporte escolar y de rehabilitación, para que puedan circular normalmente durante el año. De 70 vehículos habilitados el año pasado, sólo tenemos 10 carpetas presentadas, esperamos que esta semana quienes pidieron una prórroga completen la documentación".

También rescató que "quien no tenga el vehículo habilitado, no podrán trabajar, no se agregó ninguna documentación a la que se viene solicitando recordando que el vehículo se habilita con una antigüedad de 10 años".

"Es muy común que, durante febrero y marzo, de manera masiva se acerquen a habilitar el vehículo, buscamos lo contrario, ya que el ciclo lectivo inicia el 6 de marzo no pueden esperar dicha fecha para su habilitación. El servicio debe prestarse en regla, con toda la documentación que exige la ordenanza", remarcó.

Taxis y Radiotaxis

Por otro lado, el funcionario indicó que, en marzo se inicia la etapa de habilitación del transporte semipúblico de pasajeros. "En marzo inicia el primer grupo de autos que va, desde el 01 al 500, los que ya están notificados de estas fechas por lo que pedimos respeten dicho mes para la habilitación de sus vehículos".

Agregó que ‘la documentación solicitada es la misma que la del año anterior, con una antigüedad para ingresar de cinco años y de permanencia de 10 años".