Paul McCartney y Ringo Starr, juntos en un estudio de grabación

Dos de los músicos más famosos del planeta volvieron a reunirse este fin de semana en un estudio de grabación.

Ringo Starr (76) compartió en su cuenta de Twitter una foto junto a Paul McCartney (74) en plena reunión tras siete años sin tocar juntos.

El baterista escribió: "Gracias por venir, colega, y por tocar tan bien el bajo. Te quiero. Paz y amor" y luego subió una simpática foto en la que se los ve súper sonrientes.

Joe Walsh, exmiembro de The Eagles, también estuvo presente en la grabación, que se convirtió en el reencuentro de los dos sobrevivientes de los Beatles luego del disco Y Not de Ringo, en el que también participó Paul.

Siete años atrás, McCartney se unió a su ex compañero en The Beatles para ponerle su bajo y su voz a dos canciones de Y not, el disco que Starr publicó en 2010.