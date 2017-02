-

L uego de que se filtraran supuestos chats en los que Charlotte Caniggia acusaba al novio de golpeador, la rubia mediática volvió a desmentir que Loan, su pareja, sea violento con ella. "Estoy bien, no pasa nada, no me pegó. Nos peleamos siempre", aclaró la integrante de la obra Abracadabra, que es un éxito en Carlos Paz.