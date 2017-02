La rubia asegura que sus padres "siempre exageran todo, fue una pelea, fue algo normal para mí"

21/02/2017 -

A pesar de las estrategias de sus padres, para Charlotte "está todo bien" y se expresó acerca de la relación con Claudio y Mariana, quienes no están de acuerdo con su relación amorosa y hasta amenazaron con sacarla de Carlos Paz si continuaba junto a Loan.

"Siempre hablo con ellos, está todo bien, no dicen nada. Ellos exageran todo, fue una pelea, fue algo normal para mí", aseguró. También se refirió a las versiones que surgieron sobre una pelea violenta en la disco Keops de la ciudad cordobesa entre su mellizo, Alexander, y Loan: "No fue a las piñas, no se pegaron ni nada. Hablé con Alexander, no pasó nada, estamos re bien nosotros".