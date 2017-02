A Laurita FERNÁNDEZ la compararon con Barbie Vélez y además recibió algunos extraños "piropos" mientras conducía su programa

21/02/2017 -

Invitado a "Combate", el programa que se emite para todo el país por Canal 9, Atilio Veronelli le jugó una mala pasada a Laurita Fernández, que no pasó inadvertida por los fans.

El actor y humorista, se sabe, es íntimo amigo de Nazarena Vélez, y tal vez influenciado por su amistad con la madre de Barbie lanzó una comparación más que llamativa, y que despertó luego el malestar, no solo de las fans de la bailarina y conductora, sino también de los otros conductores del programa.

"Quiero decirles a todos en sus casas que Laurita es mucho más linda personalmente que como uno la ve por la tele", arrancó Veronelli su extraño "piropo". Laurita, sólo sonrió y no emitió ningún comentario.

Sin embargo, el remate fue inesperado y causó una catarata de tuits de enojo por parte de los fanáticos del programa.

"Te diría más, si fueras un poco más linda, serías Barbie Vélez", lanzó, de una forma muy burlona y casi irrespetuosa, el invitado de ocasión.

Ante la mención de su "archienemiga", rápidamente Laurita cambió de tema y siguió adelante con el programa, aunque los fanáticos de "Combate" dieron cuenta del hecho.

Ataque

"Desubicado", "mala leche" y otros calificativos irreproducibles fueron los que provocó la insólita intervención del también guionista en las redes sociales, por parte de los seguidores de la bailarina y conductora.

Claro que, puertas adentro del programa, la frase no pasó desapercibida, y el "Pollo" Álvarez salió en defensa de su coequiper.

"No me gusta generalmente disentir con la gente pero en este caso no estoy de acuerdo con nuestro invitado, Atilio, que es un grande, pero Laurita no necesitás mucho más, me parece que estás perfecta, y aparte la belleza es más interior que exterior", comentó el conductor.

La respuesta de Laurita Fernández

Consultada por Clarín sobre el asunto, Laurita se desentendió del tema: "Nada que decir, yo seguí adelante el programa con buena onda".

Según pudimos averiguar, Veronelli argumentó que tenía función de su obra de teatro, y por eso se tuvo que retirar del programa y no volvió a aparecer al aire.

Recordemos que el humorista protagoniza junto a Nazarena Vélez "Humor a la Fontanarrosa" en el teatro La Casona, Av. Corrientes 1975.