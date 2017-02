Angelina Jolie come tarántulas y la comparte con sus hijos

Fotos CAPTURA DE VIDEO.-

Angelina Jolie dio que hablar en las últimas horas, luego de que realizará una entrevista en la BBC, donde se la ve comiendo insecto junto a sus hijos.

La actriz de 41, que atraviesa un escandaloso divorcio con Brad pitt, viajó a ese país para promocionar su nueva película, 'First They Killed My Father' ('Primero mataron a mi padre').

Ahí la protagonista decidió degustar tarántulas, escorpiones y escarabajos, en compañía de sus hijos con los cuales probó una gran variedad.

"En realidad es realmente bueno el sabor", comenta Jolie, mientras prueba una gran variedad de bihos. "Es difícil de masticar el escorpión", agregó ante la curiosa mirada de la periodista.

