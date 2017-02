Fotos Nancy había denunciado en diciembre que Ferreyra la amenazó con "matar a todos a puñaladas" Previous Next

22/02/2017 -

"Me amenazó que me iba a matar a mí y a los chicos, que me iba a matar con un cuchillo y después se iba a matar él".

Las palabras que estremecen hoy salieron de la boca de Nancy Elizabeth Lastra el pasado 6 de diciembre cuando denunció a Rodolfo Ferreyra por agresiones, amenazas e incluso abuso sexual contra ella y maltrato a sus hijos.

Casi como un vaticinio de lo que finalmente ocurrió la noche del lunes, la mujer aseguraba que creía capaz a "Fito" -como apodaban al quíntuple homicida- de cumplir con sus aseveraciones y pese a que se tomaron diversas medidas desde la Justicia, nada de ello pudo evitar la masacre que conmueve a la provincia y al país.

El brutal asesinato de Nancy y sus hijos, Santiago (4); Verónica (10); Marcos (12) y Luciana (13), es sin dudas una de las páginas más tristes en la historia de nuestra provincia. Ferreyra (61), concubino de la mujer y padre de los menores, los atacó salvajemente a cuchilladas para luego rociarlos con nafta y prender fuego la casa con todos en el interior. No logró su cometido de morir con ellos, ya que los vecinos lo sacaron a la calle desde donde luego fue trasladado al Hospital Regional. Hasta anoche permanecía internado en estado crítico.

Si el horror que tuvo como escenario la vivienda del Bº Villa del Carmen pudo evitarse es difícil de determinar. Probablemente sí. Pero lo cierto es que Nancy ya había alzado su mano pidiendo ayuda. El martes 6 de diciembre del 2016, Nancy se presentó en la Oficina de Violencia de Género y expuso su calvario.

Denunció que "Fito" tenía celos enfermizos, que la había aislado, "no me deja tener amigos ni siquiera visitar a mi familia", se puede leer en su exposición.

"Todo el tiempo me cela, me dice que soy una p...", continuaba su relato, "me amenazó que si hacía algo para huir me iba a matar a mí y a los chicos, que me iba a matar con un cuchillo y después se iba a matar él", afirmó.

"Me zamarreaba, me daba ‘piñas’ en la cabeza dejándome chichones, ‘piñas’ en el cuerpo; me agarraba del cuello y me arrojaba a la cama", señaló Nancy al contar las agresiones que sufría.

Sobre las situaciones de violencia aseguró que sus hijos eran testigos y que producto de estas situaciones Ferreyra había tenido varios enfrentamientos con Marcos, su hijo de 12 años, quien era el que trataba de impedir los ataques. Marcos fue finalmente el que más heridas sufrió en la masacre.

Como si no fuera suficiente, la mujer deslizó que también había sido víctima de abusos sexuales: "Ya no quiero tener relaciones; varias veces no quise, pero él igual lo ha hecho". Casi como un pedido de ayuda desesperado, la víctima había manifestado: "Le tengo miedo y lo creo capaz de matarnos".