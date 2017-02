22/02/2017 -

La consternación invade la cara de Enzo, nada de lo sucedido entra en su casa y a eso se le suma la preocupación por la salud de su padre, quien se debatía anoche entre la vida y la muerte en la Sala de Terapia Intensiva del Regional con el 85% de su cuerpo quemado.

En diálogo con EL LIBERAL, Enzo expresó que ‘muchas cosas se dijeron y nada concuerda con lo que era la realidad. Dijeron que él había discutido con su pareja en la vereda y eso no fue así, los vecinos nos dijeron que eso no pasó’.

El joven -dolido por la situación manifestó: ‘No había violencia de parte de él hacia ella. Su problema fue que él estaba muy ‘metido’ con ella. Ella se iba de la casa, abandonaba los chicos 20 días, se iba y cuando regresaba, él la recibía sin hacerle problema y creo que anoche llegó en momento en el que no tuvo cabeza, por eso hizo lo que hizo’.

Según sostiene Enzo ‘Yo creo que fue un momento de furia y no tuvo nada premeditado como se piensa. El problema era ella, siempre ella. Mis hermanitos se llevaban muy bien con nosotros’.

Dolido por la pérdida y por lo sucedido, al ser consultado sobre el brutal ataque que recibieron sus hermanos, manifestó: ‘Si él los mató fue porque no los quería dejar solos. Él (por su padre) decía que nadie los iba a cuidar como él. La verdad que no sé qué pasó, no puedo entender. Jamás pensé que mi viejo iba a hacer algo así. Jamás lo creí capaz’.

Enzo reveló que la pareja de su padre padecía una grave enfermedad y que ‘mi papá siempre la quiso ayudar y a ella le habían comentado que una chica -que tenía su mismo cuadro- se operó y a los dos meses murió, por eso creo que ella tenía miedo. Mi papá le sacó turno para que la vean médicos en Tucumán, ella decía que se iba a hacer atender y no volvía más. Creo que tenía miedo y por eso se escapaba de la casa. No era una mala persona’, explicó.

Además sostuvo que su papá denunció a Nancy ‘por el abandono de hogar y estaba esperando que le den la tenencia de mis hermanitos. El los quería cuidar, quería que sean una familia’.