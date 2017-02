Rodolfo Ferreyra le había confesado a su ex pareja que iba a matar a toda su familia

Fotos MARTA. La ex pareja de Ferreyra habló a solas con EL LIBERAL y dio detalles de la relación que tenía con el acusado.

22/02/2017 -

La tragedia que ocurrió pasadas las 21.20 en una casa de la manzana 25 lote 3 del Bº Villa del Carmen, sector 450 vivienda, es un hecho sin precedentes, que generó conmoción en toda la comunidad santiagueña.

Mientras la Justicia trabaja contrarreloj para determinar fehacientemente cómo sucedieron los hechos, familiares de Rodolfo ‘Fito’ Ferreyra, el supuesto autor del crimen, contaron -según lo que ellos conocían- cómo era la relación entre la víctima y su atacante.

Marta Guillín, la ex pareja de Ferreyra, habló en exclusiva con EL LIBERAL y contó que el acusado había vaticinado el trágico final.

‘Ella (por Nancy) le decía que él (por Rodolfo) era muy celoso, pero jamás lo fue conmigo; él le decía a ella que me pregunte a mí si alguna vez tuvimos problemas por celos, pero ella nunca me habló’, explicó la ex pareja del supuesto homicida.

Según contó Marta, estuvo casada con ‘Fito’ durante 21 años y fruto de esa unión tuvieron 5 hijos: cuatro varones y una mujer. Consultada si sabía cómo era la relación de su ex con Nancy refirió: ‘Sabíamos que vivían peleando por cuestiones de celos, ella constantemente se iba de la casa y regresaba cuando se le terminaba la plata’.

Marta manifestó que el padre de sus hijos ‘nunca sabía a dónde iba o qué hacía. Decía que iba al hospital en Tucumán, pero cuando llamaban para ver si la habían atendido se enteraban que nunca había llegado’.

Paradójicamente, Nancy y Rodolfo se conocieron a través de Marta, ésta última era amiga de la madre de la víctima y juntas visitaban su casa. ‘Ella tenía 16 años cuando venía a casa, eran muy constates sus visitas, me decía que estaba interesada en uno de sus hijos y al final terminó ‘enganchándose’ con él (por su ex) y se fueron juntos a San Juan, estuvieron algunos años y regresaron nuevamente a Santiago’.

Al ser consultada si se imaginó un final así, sorpresivamente Marta fue contundente en su respuesta: ‘Y, como vivían, sí. Él decía que la iba a matar. Me decía que ella nos había hecho separar, y por eso él los iba a matar, yo le decía que no hable así. Que si ella se quiere ir que se vaya y que él se haga cargo de sus hijos, que era lo que le correspondía, lo convencimos de que no hiciera nada. Nunca me dijo cómo los iba a matar, y yo creo que cuando decía los voy a matar sólo hacía referencia a ella’, sentenció.

Sobre la tragedia del lunes por la noche reveló: ‘No tengo idea que pasó por su cabeza anoche para hacer lo que hizo. Cuando mis hijos me contaron lo que había pasado les pregunté si estaban bromeando, nunca creía que era cierto’.

Marta, sobre la denuncia por violencia de género que pesaba en su contra y por la cual fue expulsado de la casa, manifestó ‘él nos contó a nosotros que todo fue fingido por ella. Que él llegó en la moto y ella corrió hacia la casa para que los vecinos la ayuden porque él la había golpeado, pero él a nosotros nos dijo que no era verdad’.

‘Siempre hablamos con él para que trate de calmarse y que busque alguien para que lo ayude a cuidar a sus hijos que era lo único por lo que él debía preocuparse’, indicó la mujer quien se vio consternada por la situación sucedida.