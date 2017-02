Independiente le apunta a Salta Basket y Asociación Mitre

Fotos OPTIMISMO. Los jugadores se entrenaron anoche en el Parnás.

22/02/2017 -

El plantel de Independiente retornó anoche a los entrenamientos, con la cabeza puesta en los dos próximos compromisos en calidad de visitante: el domingo ante Salta Basket y el martes frente a Asociación Mitre de Tucumán.

Los jugadores se entrenaron en el estadio Dr. Israel Parnás, en un clima de optimismo generalizado, luego de las cuatro victorias consecutivas obtenidas en condición de local.

El domingo, Independiente intentará estirar la racha frente a un rival que se potenció con dos extranjeros: Emmanuel Okoye y Tavorice Prowell.

El martes, Independiente BBC se presentará en Tucumán para jugar el clásico ante Asociación Mitre, que está penúltimo en la conferencia Norte.

Si gana ambos partidos, el conjunto santiagueño se acercará al séptimo puesto, que está en poder de Salta Basket. Hoy, Independiente BBC está octavo con un récord de 11 victorias y 17 derrotas.

El plantel se entrenará hoy en doble turno. Por la mañana, los jugadores trabajarán en el gimnasio de pesas, mientras que por la tarde lo harán sobre el parqué del Parnás.

El viaje a Salta fue programado para el sábado a la tarde, a los efectos de descansar la noche previa en la "La Linda".

El TNA continuará esta noche con cuatro partidos desde las 21.30: Barrio Parque vs. Asociación Mitre, San Isidro de San Francisco, con Sebastián Aceveco y Mauricio Corzo, vs. Comunicaciones (dirigirá Gustavo D’Anna), La Unión de Colón vs. Huracán de Trelew y Ciclista Juninense vs. Petrolero.