El City ganó un partidazo con dos de Agüero y el Atlético festejó en Alemania

Fotos FIGURA. Sergio Agüero fue determinante en la victoria del Manchester City ante el Mónaco. Hizo un doblete y además dio una asistencia.

22/02/2017 -

El argentino Sergio ‘Kun’ Agüero anotó ayer dos goles en la gran victoria de Manchester City de Inglaterra sobre Monaco de Francia por 5 a 3, de local, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa de fútbol.

Agüero, ex Independiente, tuvo una soberbia actuación ya que no solo marcó a los 13 y 26 minutos del segundo tiempo, sino que además asistió al alemán Leroy Sane (37m. ST) en el quinto gol de su equipo, que también tuvo entre los titulares a Wilfredo Caballero (ex Boca Juniors) y Nicolás Otamendi (ex Vélez Sarsfield).

Los tantos restantes del conjunto que dirige el español Pep Guardiola, donde ingresó en el complemento Pablo Zabaleta (ex San Lorenzo), los anotaron el jamaiquino Raheem Sterling (26m. PT) y John Stones (32m. ST).

Además ‘Wily’ Caballero, de buen partido, le contuvo un penal al colombiano Radamel Falcao García (ex River Plate) a los 5 minutos de la segunda etapa.

Falcao García, de gran actuación, (32m. PT y 15m. ST) y Kylian Mbappe Lottin (40m. PT) anotaron los goles del elenco francés, que contó entre los suplentes con el delantero Guido Carrillo (ex Estudiantes de La Plata). La serie se definirá el 15 de marzo próximo en Francia.

Asimismo, Atlético de Madrid de España, dirigido por el entrenador argentino Diego Simeone, derrotó a Bayer Leverkusen por 4 a 2, en Alemania, también por la ida de los octavos de final.

Los goles del conjunto español los convirtieron Saul Niguez (17m. PT), los franceses Antoine Griezmann (25m. PT) y Kevin Gameiro, de penal (14m. ST) y Fernando Torres (41m. ST).

En tanto que Karim Bellarabi (3m. ST) y el montenegrino Stefan Savic, en contra (23m. ST) descontaron para el conjunto alemán.

La definición

Atlético, con Ángel Correa (ex San Lorenzo) en el segundo tiempo y Nicolás Gaitán (ex Boca Juniors) en el banco, definirá la serie el 15 de marzo en Madrid.

La ida de los octavos de final continuará hoy con Porto de Portugal - Juventus de Italia y Sevilla de España - Leicester de Inglaterra.

Previamente se registraron, por esta misma instancia, los siguientes resultados: el 14 de febrero Benfica de Portugal 1 - Borussia Dortmund de Alemania 0 y París Saint Germain de Francia 4 - Barcelona de España 0; y el 15 Bayern Munich de Alemania 5 - Arsenal de Inglaterra 1 y Real Madrid Madrid 3 - Napoli de Italia 1.