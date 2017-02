Nora Levy cantará, "a su manera", desde tangos, boleros, salsa, baladas, zambas y cumbias

22/02/2017 -

"Los 7 Vagabundos" fue la formación musical donde Nora Levy hizo realidad su sueño de cantante, tal como lo era su padre. Esa banda marcó a fuego el estilo que hoy, como solista, desarrolla en los escenarios de la "Madre de Ciudades". Y con esa cualidad a la hora de cantar, Nora se presentará este 17 de marzo, a las 22, en Bellas Alas.

En ese reducto presentará "A mi manera", un espectáculo donde no solamente interpretará esa canción popular sino que también cantará baladas, blues, tango, salsa, "algunas que otras zambas", como le dijo a EL LIBERAL, y cerrará con potentes cumbias.

Nora, sin proponérselo, siguió los pasos de su padre, también cantante y guitarrista. Y el nombre que le puso a su show, "A mi manera", es en tributo a su papá.

"Cuando niña yo lo seguía a todas partes. Siempre le consultaba si por qué esto o por qué aquello. Él, siempre, me respondía que solía hacerlo a su manera. Y esa expresión me quedó grabada para siempre. Me identifica mucho con mi padre", rememoró Nora a EL LIBERAL.

Los músicos

En la noche del 17 de marzo, Nora estará acompañada por Pablo Díaz (guitarra), Emanuel Vieyra (bajo), Nicolás Pesce (batería) y Gabriel Juárez (teclados). Y Nora vuelve a evocar aquella vez, hace ya veinte años, cuando era la única mujer que integraba "Los 7 Vagabundos". "Cuando mi papá se enteró que era la única mujer no le gustó mucho", evocó. Nora, como muchas cantoras santiagueñas, integra el Movimiento Música de Mujeres