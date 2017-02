La cantante Rocío Quiróz le reveló a Pamela David que fue víctima de violencia de género

22/02/2017 -

Rocío Quiroz, una de las cantantes tropicales populares del momento, reveló en "Desayuno con Pamela" que fue víctima de violencia de género. La artista contó que un novio, celoso de su trabajo, llegó a pegarle, y la amenazó con un cuchillo. "Él quería que yo esté en casa, no me dejaba trabajar. No se alegraba con mi crecimiento artístico, estaba muy celoso de que yo esté en los bailes. Había ido a tocar a Salta, el día que llego, muy cansada, quería dormir y nada más. Cuando él llega me dice ‘vos estás con otro’, le dije que no, que recién llegaba de un viaje largo y estaba cansada. Cuando me doy vuelta me da una piña en el ojo", denunció. Señaló que después del golpe, su ex pareja le pidió perdón, pero ella lo rechazó. ‘No hay perdón".