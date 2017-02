"Coki" Ramírez defendió al "Pato" Cabrera quien fue acusado por su exesposa por agresiones

22/02/2017 -

La cantante Patricia "Coki" Ramírez salió al cruce de las acusaciones contra el golfista Ángel "Pato" Cabrera, quien fue denunciado por su ex pareja, Cecilia Torres Mana, por agresiones. En diálogo con Pablo Layús para "Intrusos", la cordobesa, novia del golfista en el 2013, sostuvo que ella no sufrió ningún tipo de maltrato de su parte. "No tuve jamás situaciones de violencia. Tiene un corazón enorme. Nunca hablé de la relación que tuve con él por respeto’, señaló la cantante. "Creo que estas son situaciones desagradables para él, por su familia y porque es un tipo conocido en todo el mundo. Vi en las redes que había videos pero no los vi. No quisiera estar en los zapatos de alguien que sufre violencia".