FÚNEBRES | 23 de Febrero de 2017

Sepelios Participaciones

CAMPOYA, FRANCISCO SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Su esposa Ecilda Bustos, sus hijos Francisca, Lidia, Domingo y Santiago; hijos pol. Mariano, Mónica y Carmen; nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. hoy a las 16 hs. en el cementerio La Piedad, casa de duelo Pje. 643, Bº Sarmiento. EMPRESA SANTIAGO.

GRAMAJO, MARCIAL FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Su esposa Lilia Daverio, José, Cesar, Walter, Ángela, Mónica, hijos pol. Ana, Miguel, Julia, Susana, nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados hoy 18 cementerio La Piedad. Servicio COCHERÍA NORTE La Plata 162 .Tel. 4219787.

GRAMAJO, MARCIAL FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Sus cuñados Alberto Daverio y flia ; Penca Daverio e hijos y Pichón Daverio y flia participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy a las 18 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Calle Uriarte 93.

GRAMAJO, MARCIAL FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Su cuñado Dardo Daverio (Pichón), su esposa Nely Gramajo, hijos Mónica Marcela y Diego Santiago, nietos Máximo y Marco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Sus hijos Paco, Anita, Pibe y Patricia, h/pol, nietos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo Nº 390. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ, NÉSTOR JULIÁN (Piruco) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Sus hermanos Carlos, Mario, Walter y Leonor Jiménez con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

JIMÉNEZ, NÉSTOR JULIÁN (Piruco) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Sus sobrinos Mariela, Patricia, Verónica, y Lucas Jiménez con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados en el cementerio La Piedad hoy a las 9 hs.

LEDESMA, DELIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Su hija Ayelén, su nieta Florencia y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Señor tu hija ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Juan Carlos, Peggy, Horacio, Ester, hijos políticos Rosa, Carlos Mónica y Carlos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Caminante no hagas ruido, que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Su hijo Juan Carlos, hija política Mónica, nietos Verónica y Juan Carlos, Cecilia y bisnietas Constanza, Luciana y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Señor tu hija ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Su hija Peggy, hijo político Carlos, nietos Carlitos, Maria Mercedes, Analia, Natividad y Mariano, bisnietos Pablo, Agustina, Federico y Maximiliano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". Te llevamos siempre en nuestro corazón. Su hijo Horacio, hija pol. Rosa, nietas Cecilia, Alicia, Graciela, Inés, Susana y Pilar, bisnietos Marcos, Lucas, Sofía, Ignacio, Victoria, Gimena, Tobías, Joaquín, Isabella, Guadalupe, Julia, Amadeo, Lorenzo y Cristiano y nietos pol., participan su fallecimiento.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Su hija Ester, hijo político Carlos, nietos Rodrigo y Noelia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Despido a mi querida abuela Pilar, que nunca la olvidaré. Su nieta María Azaf, sus hijos Agustina y Pablo Marquetti.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. María de los Ángeles Platas de Mayuli, Nena Rodini y sus hijos con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Marquesa Adriana Zurita y familia acompañan en el dolor a toda la familia de la querida doña Pilar, como se la llamaba cariñosamente, por su desaparición física, que el Señor la reciba en su Gloria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Carmen Corvalán Olivera de Ávila, sus hijos y nietos participan con pesar ssu fallecimiento y acompañan a sus amigos Peggy, Horacio y Juan Carlos en este momento de dolor. Ya descansa con el Señor.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Marta Inés Raed y familia participa el fallecimiento de la madre de su queridísima amiga Pegui. Eleva oraciones en su memoria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. CPN. Juan Manuel Beltramino y su Sra. esposa CPN. María Inés López Moreno participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. CPN. Juan Manuel Beltramino, sus hijos Alejandro y Sebastián Beltramino participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Sus amigos Irma, Héctor, sus hijos Silvia, María Eugenia, Ramón y Juan y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus familiares y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Señor recíbela en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin. Los compadres de su hijo Horacio: Ramón Díaz y Chichi Moyano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. El ahijado de su hijo Horacio Ramón Alejandro Díaz, su esposa Julieta Queirolo y su hijo Tiago participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Sobrino del corazón de su hijo Horacio: Daniel Antonio Díaz, su esposa Débora Vega y su hijo Felipe participa su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.

RUIZ, AÍDA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Los integrantes de la comisión directiva del Centro Vecinal Bº Jorge Newbery participan con profundo dolor la partida de "Velia", socia activa y gran colaboradora. Dios la reciba en sus brazos.

RUIZ, AIDA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Velia, amiga muy querida: Dalinda y Manuel Pesce e hijos te despiden con la confianza en que Dios, tu esposo y tu hijo te están esperando para que juntos descansen en paz.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Sus tíos Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi; sus primas María Elena, María Laura y María del Pilar y sus familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su mamá y hermanas. Elevemos oraciones en su memoria. Descanse en paz.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. La comunidad educativa de la escuela secundaria "Sor María Antonia de Paz y Figueroa", directivos, administrativos, docentes y alumnos que integran el proyecto solidario " Mama Antula" participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Martha Corvalán Olivera acompaña en el dolor a su querida amiga Gungui y familia. Ora por el descanso de Raúl y que el Señor de fortaleza a su madre.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Teresita E. Gerez Zanoni junto a sus hijos, Claudia Muratore y flia; Ángel Muratore y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Margarita Zaín Fernández de Urueña participa el fallecimiento del hijo de su querida compañera y amada Gungui. Se une a tu gran dolor.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Antonio Aboslaiman, Luisa Josefina Paz y sus hijos Augusto, Josefina y Federico acompañan a la querida Gungui, sus hijas y nietos en estos momentos de dolor, rogando que Dios mitigue la pena por tan grande pérdida.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Claudio Alberto Zanoni y Sra. Eve Bertuzzi e hijos, Carlos Roberto, Rodolfo Alberto, Edgardo César, Daniela Polido e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. María Fanny Medina participa con dolor la partida de Raúl y acompaña a su amiga Gungui y a sus hijas María Martha y María Pía en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ABDALA, OLY (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/98|. Querida hermana hace 19 años que nos dejaste pero tu recuerdo quedó grabado, que Dios te cubra con su Manto junto a mamá, papá y hermanito y demás familiares, tus hermanos que no te olvidarán y toda tu familia, sobrinos, sobrinas, primos, primas. Brille para ti la luz que no tiene fin. Invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Quiero decirles que entre las estrellas más hermosas y las nubes blancas yo estoy bien! aquí solo hay paz, amor, perdón, felicidad... no se pongan tristes por mi ausencia, no me fui... estoy en el corazón y en los buenos recuerdos de ustedes. Su familia invita a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia María Auxiliadora Bº los Inmigrantes, con motivo de cumplirse dos meses de su partida al Reino Celestial.

FERNÁNDEZ, ROGELIO ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Hoy hace 1 mes que el Señor te llevó a su lado, tu partida nos dejó un gran dolor en el alma, triste quedó la casa sin tu presencia, fuiste un ejemplo de fortaleza, rectitud, lealtad. Nunca te olvidaremos porque solo dejaste rastros de comprensión, amor y perdón, la puesta del Sol nos hablará de tu presencia y cuando miremos el infinito, infinito será el recuerdo y cariño sincero de quienes te amamos, quería ser como vos, quería complacerte en todo con tal de ver en tu hermosa cara una sonrisa. Te recordamos. Su esposa Valle, hija Roxana, h. pol. Gustavo Campos, nietos Agustín y Santi; hija del corazón Belén; hnos., demás fliares. y amigos invitan a la misa en la Capilla San Luis Gonzaga hoy a las 20.30 hs.

GODOY DE BEJARANO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/10|. Su esposo Víctor, sus hijos Rosario, Agustina y Tadeo invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse siete años de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones por su alma.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su comadre Elba Vázquez de Suarez y su hijas Chita y familia, Liliana de Celico y flia; y Karina y Alejandro; Estefania, Mario e Ignacio participan el fallecimiento de la querida madrina e invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santuario Santa Rita (Bº Jorge Newbery).

MORENO, VÍCTOR ROLANDO (Roly) (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/15|. Hoy hace dos años de tu partida al Reino Celestial tus familiares te llevan por siempre en sus corazones. Invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José de Belgrano para pedir al Altísimo lo tenga en la gloria y brille para él la luz que no tiene fin.

PETTINICCHI DE CIPOLLETTI, ROMILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/16|. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Sus hijos Susana y Diego; tus nietos Andrea, Javier, Franco y tu bisnieta Guadalupe; hijos políticos y demás familiares invitan a la misa hoy las 20.15 en la Catedral Basílica, al cumplirse el 1er. aniversario de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: amor mío, no existe día en el que mi mente y mis ojos no dejen de dibujarte en todos lados, me parece encontrarte en la casa pero es solo una ilusión, anhelo escucharte y verte entrar con tu carita picarona y preguntar ¿ y mi Má...? A pesar del tiempo transcurrido mi ser no comprende tu ausencia y las preguntas del primer día siguen retumbando en mi cabeza. Mis noches se volvieron amigas de mi dolor y del vacío que dejaste desde hace 5 años y dos meses. Te extrañamos hijo. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi; tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, tu ahijado Gabi, familiares, vecinos y amigos nos reuniremos hoy a las 20 hs. en tu gruta para elevar oraciones en tu querida memoria.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijito amado de mi alma, cada despertar es recordar que es otro día para vivir sin vivir que por más que te busque no te encuentre, aunque te espero no llegas y donde sé que estás (en mi vida) no me basta, me faltas vos. Vivir en la larga espera del reencuentro, aumenta la angustia, el dolor de seguir en esta vida, aún sin querer. Te amo y te extraño siempre. Tu madrina y tía Elva. Nos reuniremos en tu gruta al cumplirse 5 años y dos meses de tu dolorosa partida.

VILLALBA DE CABRAL, BLANCA AZUCENA (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/09|. Madre querida, el tiempo pasa pero el dolor por tu partida permanecerán tus valores y lucha diaria, serán el ejemplo de vida que andarán nuestros caminos. Madre querida gracias por tanto, en el día de tu cumpleaños. Su esposo Carlos Cabral, sus hijos, nietos y bisnietos se reunirán en el Panteón familiar del cementerio La Piedad.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. Su hermana Norma Debar, su hermano político Carlos Miranda, sus sobrinos Carolina, Leo, Martín, Anabel, sus sobrinos nietos Julián y Narella participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo Av. Belgrano (S/V) La Banda. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs cementerio Parque de la Paz.

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. Sus hermanos: Ana María, Norma, Oscar, sobrinos Gabriel, Ana Carlina, Anabel, Martín, Leonardo, José, Oscar, sobrios nietos Julián, Narela participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo Av. Belgrano 532 (L.B) S/v. Servicio Iosep y Hamburgo Cia. de seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. Sus sobrinos Miranda Ana Carolina, Leonardo Mena; sobrinos nietos Narela y Julián participan con dolor su fallecimiento.

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. Carlos Ciappino, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este duro trance a sus familiares. Se ruega oraciones en su querida memoria.

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 59 Remigio Carol, ciudad de Beltrán, se adhiere al dolor que embarga a la flia. de nuestro querido profesor. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Se ruega oraciones en su memoria.

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. Julio Nasif, su esposa Titi Torres y sus hijas Natalí y Romina participan el fallecimiento del hermano de su amiga Norma.

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Las amigas de su hermana Norma Debar: Titi, Pili, Zulma, Myriam, Olga, Norma Bravo, Mónica y Mabel acompañan a su familia en tan duro momento.

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. Los hermanos políticos de su hermana Nora Debar participan con mucho pesar su fallecimiento. Familia Miranda.

FRÍAS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. En este mundo todo cumple un ciclo y la muerte forma parte de él, pero me llena de consuelo el saber que mi "padre", querido, se encuentra ahora con Dios. Su hija Fernanda Analía Frías participa con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

FRÍAS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Su hija Fernanda, su madre Gladis, sus hermanos Luis y Liliana y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio Jardín del Sol.

FRÍAS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Sus primos Luis y Cecilia Barraza; Adriana, Julio, Carlitos, Sebastián Gómez; su tía Rosa Rueda y Miguel Ángel Barraza participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Jardín del Sol.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

FERREYRA, LUCIANA DEL LUJÁN - FERREYRA, MARCOS RODOLFO (q.e.p.d.) Fallecieron el 20/2/17|. Esta escuela no los olvidará y sabemos que donde estén estarán bien porque fueron niños maravillosos. Los recordamos con amor. La comunidad educativa Nº 237 Dr. Ricardo Rojas participa con mucha tristeza el fallecimiento de nuestros alumnos. Rogamos oraciones en sus memorias.

BAU, HÉCTOR ALBERTO (Teddy) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Su primo Luis Mussi, su Sra. Gabriela y sus hijos Tomás, Victoria y Marcos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAU, HÉCTOR ALBERTO (Teddy) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Juan C. Terzano, Zulma Suárez y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAU, HÉCTOR ALBERTO (Teddy) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Héctor Banco y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAU, HÉCTOR ALBERTO (Teddy) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Diego y Daniela Rey y flia. acompañan el dolor de sus hijos, hermanos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BAU, HÉCTOR ALBERTO (Teddy) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Con tristeza participamos la partida de Teddy. Esther L. de Neme, sus hijos Ricardo y Graciela; Jorge Eduardo y Silvia; Guillermo Federico y Marisa, elevando oraciones en su memoria

BAU, HÉCTOR ALBERTO (Teddy) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Zulema Vital de Julián acompañan cariñosamente a los hijos de Teddy en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAU, HÉCTOR ALBERTO (Teddy) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Dito Jorge y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio deGarza.

CABO GARCÍA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/17|. La comunidad educativa del Colegio Mariano Moreno LL66 participa con dolor el fallecimiento del padre de la docente María Angélica y del ex docente José Cabo Barros. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CABO GARCÍA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/17|. Guillermo H. Layús, su esposa Nelly e hijos Graciela, Silvia, Dr. Guillermo H, Layús y respectivas familias acompañan acongojados a esposa e hijos del querido España en tan doloroso trance. Las Termas.

CASAGRANDE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Nemesio Gómez y flia., lamentan la desaparición física del respetable amigo "don Tatu", rezan por su descanso en paz y la cristiana resignación de su esposa y sus hijas Claudia y María y demás familiares.

CASAGRANDE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

CASAGRANDE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Su amigo de toda la vida Antonio Kusmuk y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida menoria.

CASAGRANDE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Valeria Gómez, su esposo Francisco y sus hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por el consuelo de su familia.

CASAGRANDE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GALVÁN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Su esposa Pascuala Mavel, sus hijos Noly, Lita, Silvia, María, Luis, Julia, Soledad y Claudia y demás fliares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Forres a las 9 hs Casa de duelo Buey Muerto Dpto. Robles. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HERRERA VDA. ITURRE, CIRA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Marilyn Santillán y familia; Antonella y José Rodrigo Pérez Santillán participan con dolor su fallecimiento y acompañan con todo afecto a sus hijos y sus respectivas familias elevando oraciones para el eterno descanso de su alma y pidiendo la paz y la compañía del Señor a su familia.

HERRERA VDA. ITURRE, CIRA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Lilia Lobos y hermanos; Víctor Hugo y Gabriel Montoya participan con profundo dolor la pérdida de sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Señor bendícela y haz que su alma descanse en la paz de tu amor". Su hija Lourdes participa con profundo dolor el fallecimiento de su amada madre y eleva plegarias a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Señor concédele un lugar junto a Ti donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". Su hermano Beto, su hermana política Graciela y sus sobrinos en el afecto Paula y Jhendi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su eterno descanso. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Su hermano Octavio Andrés Luna, su esposa Bety, sus sobrinos Andrea, Sebastián, Fabiana y Fernanda, sus sobrinos políticos Juan y Javier, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Su hermano Raúl Fernando Luna, su hermana política Paola y sus sobrinas Lorena, Maura y Valeria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Fernando Rodríguez y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su madrina Rosa Chiaria, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva plegarias a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Personal del Colegio Dr. Eliseo Fringes de Lavalle participan con dolor el fallecimiento de la ex docente de la casa. Acompañan a la familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Eli, Lita y Cachi Campos participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina. Acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Julio Savio y familia y Marta Savio, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. La Comisión Directiva de AOMA Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su Sec. Gral. Octavio Luna, y elevan oraciones a Dios rogando por su eterno descanso. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Secretaria de AOMA Frías, participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Sec. Gral. Octavio Luna. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Familia de Beto Ramos, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida "Nena" vecina y amiga de la flia. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Socios y Comisión Directiva del club Social de Frías, participa con dolor el fallecimiento de la hermana del vocal de la CD. Domingo Luna. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". La comunidad educativa de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participa con dolor el fallecimiento de la ex docente de la institución. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin y pronta resignación a sus seres queridos. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. "Sentimos tristeza por tu partida. Sabemos que Dios ya te recibió en su gloria. Descansa en paz". Walter, Triny, Noelia y Rocío Fringes, acompañan a su hija Lurdes, a sus hermanos Negro, Raúl y Beto y a toda la familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE(Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. La Comunidad Educativa y la Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica Nº 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera docente de esta Casa de Estudios, prima de la Secretaria Prof. Sandra Rodriguez y de la Prof. Liliana Sayes. Elevan una oración en su memoria. Frías.

MEDINA, JUAN ESTANISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Señor dale el descanso eterno". Luis Fernández y Macedonio Farías participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero de trabajo de la Zona Vial Nro 7. Quimilí.

MEDINA, JUAN ESTANISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. "Señor, ya está en tu puerta permítele descansar en paz". Sus compañeros de trabajo de la Zona Vial Nro 7 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cálido sentimiento a su querida familia. Quimilí.