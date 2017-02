Fotos Central Córdoba empató en Salta con Antoniana

23/02/2017 -

Central Córdoba empató anoche 1 a 1 ante Juventud Antoniana de Salta, en un cotejo amistoso de pretemporada que se disputó en el estadio Padre Martearena de "La Linda". Pablo Garnier, con un estupendo zapatazo, adelantó al local a los 5 minutos del primer tiempo. Pero Martín Minadevino, de penal, estableció la igualdad definitiva sobre los 12 minutos de la etapa complementaria. El equipo ferroviario fue sorprendido de entrada por el elenco que dirige Salvador Ragusa, ex DT del conjunto santiagueño, que milita en el Federal A. Pero el elenco del "Sapito" Coleoni supo reponerse en la segunda mitad y al menos no se fue derrotado de Salta. Juventud Antoniana: Juan Cruz Mulieri; Cain Fara, César Albornoz, Diago Giménez y Juan Pablo Cárdenas; Marcos Litre, Pablo Garnier, Héctor López y César More; Gustavo Ibáñez y Gustavo Balvorín. DT: Salvador Ragusa. Central Córdoba: Lucas Calviño; Dante Bareyro, Gabriel Fernández, Rodrigo Mieres y Adrián Argachá; Leonardo Sequeira, Martín Zapata, Hernán Lamberti y Martín Minadevino; Leandro Chetti y Osvaldo Miranda. DT: Gustavo Coleoni.