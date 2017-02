Barovero: "Hablo mucho con Batalla"

23/02/2017 -

Tras la partida de Marcelo Barovero al Necaxa mexicano, Marcelo Gallardo apostó por el pibe del club como Augusto Batalla y sigue sosteniéndolo. Y a la distancia, "Trapito" admitió que mantiene una relación fluida con él y lo respaldó: "Hablo mucho con Batalla, tenemos buena relación. Trato de alguna manera de acompañarlo. Ya van a llegar esos partidos que lo van a ir consagrando, no es fácil".

Por otra parte, Barovero repasó su etapa en Núñez y, en charla con ¿Cómo te va? (AM 1050), se refirió a la chance de volver al club en algún momento:

"Sin dudas el plantel que integré en River fue el mejor de todos. Mi paso por River fue increíble, fuerte y muy lindo. Me marcó mucho. El tiempo dirá si vuelvo o no, en el fútbol nunca se sabe nada. Cada día que pasa desde el momento que me fui pienso en esa posibilidad", destacó el ex arquero del Millo.