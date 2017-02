El "Beto" Alonso habló y destrozó al "Pity" Martínez

23/02/2017 -

Norberto ‘Beto’ Alonso dio su punto de vista acerca de la millonaria oferta de China por Lucas Alario: ‘Es una decisión que tiene que tomar el chico. Si fuera por mí y tengo que elegir le diría que vaya a otro lugares como España, Italia o Inglaterra. Porque en China no es tan competitivo el fútbol. No sé si no se va a perder ahí en lo futbolístico. La oferta es bárbara (sería de 24 millones de euros), pero creo que tiene dos años más para regalarnos’.

Además, Alonso fue muy duro con la actualidad que viene teniendo Gonzalo ‘Pity’ Martínez en el equipo: ‘Le falta algo fundamental en el fútbol, que es la personalidad. Pedir la pelota, formar sociedad con el compañero, rapidez mental. Ahí está la confusión de este chico, cuándo tiene que acelerar y cuándo tiene que parar. Creo que ahí es donde se tiene que formar el jugador’.

‘D’Alessandro es un jugador diferente, aunque no demostró todo su potencial. Fijate como el Inter (de Porto Alegre) enseguida lo agarró de vuelta. La escasez que hay en este tipo de jugadores es muy importante’, agregó.